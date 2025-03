Spis treści:

Alergia na kota to potoczne określenie nadwrażliwość organizmu na białko Fel D1, znajdujące się w kociej ślinie i wydzielinie gruczołów, które zwierzę rozprowadza na swojej sierści podczas codziennej toalety. Alergenem może być także wydzielina roznoszona po domu wraz ze złuszczającym się naskórkiem. Zatem sierść kota nie jest sama w sobie alergenem – uczulenie wywołuje to, co się do niej przyczepia.

Alergia na koty występuje często, nawet u 20% dorosłych alergików. Jest uznawana za rodzaj silnej alergii, ponieważ uczulające cząsteczki łatwo się rozprzestrzeniają i dostają do dróg oddechowych, mogą występować na ubraniach i przedmiotach (z sierścią kota), i wraz z ich przenoszeniem pojawiają się w miejscach, gdzie nie przebywają zwierzęta, np. w szkole, przedszkolu lub miejscu pracy.

Czytaj też: Alergia na sierść.

Objawy wskazujące na uczulenie na futrzaka pojawiają się zazwyczaj w ciągu kilku minut do godziny od kontaktu ze zwierzęciem.

Główne objawy alergii na kota to:

Alergia na kota należy do silnych alergii, które mogą powodować intensywne objawy takie jak duszność oraz obrzęk gardła.

Objawem skórnym alergii na kota jest wysypka alergiczna. Występuje ona w jednej z możliwych postaci:

Wysypka pojawia się na ogół w miejscu kontaktu skóry z alergenem, np. na twarzy, gdy kot się o nią ocierał, albo na rękach, gdy głaskaliśmy zwierzę. Objawy na skórze u niektórych uczulonych osób występują niekiedy po wdychaniu alergenu, a to oznacza, że mogą mieć różne lokalizacje, np. tułów albo szyja.

Diagnostyka w przypadku alergii na kota obejmuje wywiad lekarski oraz test skórny lub test z krwi. Test skórny, inaczej test punktowy, polega na wprowadzeniu na skórę niewielkiej ilości alergenu i podrażnieniu tego miejsca tak, aby wywołać reakcję układu odpornościowego.

Gdy na skórze pojawi się swędzący bąbel, jest to potwierdzeniem alergii. Alternatywą lub uzupełnieniem tego badania jest test z krwi służący do oznaczenia specyficznych przeciwciał igE w surowicy.

W aptekach można zakupić szybki domowy test na alergię na kota. Jest to test kasetowy, który w ciągu 15 minut wykrywa swoiste przeciwciała IgE skierowane przeciwko głównemu alergenowi kota (białku Fel d1). Wykonanie testu polega na nakłuciu skóry sterylnym nakłuwaczem i pobraniu próbki krwi. Następnie jest ona wprowadzana do okienka w kasetce. Wskazaniami do wykonania domowego testu na alergię na kota są swędzenie i zaczerwienienie skóry oraz powtarzające się łzawienie oczu i kichanie, gdy w otoczeniu obecny jest kot.

Najprostszym sposobem złagodzenia objawów alergii jest unikanie kontaktu z alergenem. Niestety w praktyce jest to właściwie niemożliwe, zwłaszcza, jeśli kot stale przebywa w domu. W takiej sytuacji wielu alergików decyduje się na radykalne wyjście i – często przedwcześnie - rezygnuje z posiadania kota. Oddanie zwierzęcia powinno być rozwiązaniem ostatecznym i nastąpić wtedy, gdy alergia jest silna, a różne sposoby jej łagodzenia nie przynoszą zadowalających rezultatów.

W przypadku alergii można spróbować złagodzić jej objawy, przede wszystkim stosując się do zaleceń alergologa oraz poddając się odczulaniu. Odczulanie na kota wskazane jest szczególnie wtedy, gdy nie ma możliwości wyeliminowania alergenu z otoczenia lub gdy leczenie farmakologiczne przynosi słabe rezultaty. Warto także pamiętać, że w niektórych przypadkach ciągły kontakt z alergenem powoduje samoistne uodpornienie się organizmu i znaczne osłabienie objawów alergii.

Warto dodać, że naukowcy próbują innowacyjnych metod postępowania w przypadku alergii na kota. Testują metody, które np. neutralizowałyby uczulające białko Fel d 1 produkowane przez organizm futrzaków (specjalny dodatek do karmy). Na razie prace są w fazie badań. Alergia u ludzi wpływa na problem oddawania kotów do schronisk i jest też przeszkodą w adopcji tych zwierząt, dlatego trwają poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań, dzięki którym każdy będzie mógł zostać posiadaczem kota.

Oto kilka wskazówek, które pomogą ci w znacznym stopniu zmniejszyć ilość alergenu w domu i złagodzić objawy alergii na kota:

Często można spotkać się z twierdzeniem, że istnieją hipoalergiczne rasy kotów, jak choćby sfinks, reks kornwalijski i dewoński, które nie mają sierści czy kot syberyjski, którego ślina ma nieco inny skład. Należy jednak pamiętać, że krótka sierść u kotów lub zupełny jej brak nie rozwiązuje problemu, bo alergen znajduje się w naskórku. Każdy powinien indywidualnie sprawdzić, czy kontakt z kotem danej rasy wywołuje u niego reakcję alergiczną.