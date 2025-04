Minnie Driver to brytyjska aktorka znana m.in. z filmu „Buntownik z wyboru” oraz serialu „The Riches”. Za produkcję z Mattem Damonem oraz Robinem Williamsem otrzymała nawet w 1997 roku nominację do Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Teraz podzieliła się ze światem niezwykłym wyznaniem. Okazuje się, że omal nie przypłaciła życiem swojej pasji do surfowania, a uratował ją nie kto inny jak… pies sąsiadów. Sam zobacz, co dokładnie tam się wydarzyło.

Znana aktorka została uratowana przez psa

Portal thesun.co.uk donosi, że brytyjska aktorka, Minnie Driver, zawdzięcza życie psu swoich sąsiadów. Cała sytuacja miała miejsce w Malibu. Aktorka oddawała się swojej pasji, jaką jest surfowanie. W pewnym momencie jednak zachwiała się na ogromnej fali, runęła do wody i złamała sobie żebro. Nie była w stanie wrócić na deskę i wtedy pojawił się on.

Psiak, który jest skrzyżowaniem owczarka niemieckiego z labradorem, to czworonożny sąsiad Driver. Od razu rzucił się na ratunek. Podpłynął do niej, po czym pomógł jej wejść na deskę, aby aktorka mogła bezpiecznie wrócić na brzeg.

Złamałam sobie żebro i jedyne, co się wtedy dzieje, to to, że nie możesz złapać oddechu. A niesamowity pies mojej sąsiadki w zasadzie przyszedł i zaczął mnie wyciągać – thesun.co.uk cytuje słowa hollywoodzkiej gwiazdy.

To jednak nie koniec tej historii. Zobacz, co stało się później.

Minnie Driver zawdzięcza życie pupilowi sąsiadów

Gdy psiak wiedział, że Minnie wydostała się na brzeg i jest bezpieczna, wezwał pomoc. Od razu pobiegł do swojego właściciela, aby ten wrócił z nim na miejsce zdarzenia.

Cała sytuacja miała miejsce na plaży, która jest znana z serialu „Słoneczny patrol”. Niestety wówczas nie była zaludniona i jedyną pomocą, na jaką mogła liczyć aktorka, była ta psina. Całe szczęście, że w pobliżu był czworonożny bohater. Tym samym psiak udowodnił, że na kogo jak kogo, ale na czworonogi zawsze możemy liczyć – bez względu na wszystko.

Źródło: thesun.co.uk

