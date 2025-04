Każdemu, kto z początkiem lutego 2021 roku podaruje psu nowy dom, w nagrodę za dobre serce Piesotto zapewni na start 2 tygodnie zdrowej diety pudełkowej. Ty dajesz nowy dom, Piesotto dba o twój komfort i zdrowie twojego psa. Akcję wspiera „Fundacja dla zwierząt Puszatek” z bazą bezdomnych zwierząt z całej Polski.

Podaruj psu dom, Piesotto da mu dobry start

Nowy rok to dobry czas na realizację snutych od dawna planów i spełnianie marzeń. Nowa energia motywuje do zmian i podejmowania wyzwań. Jeśli myślisz, że w końcu przyszedł czas na ukochanego psiego przyjaciela, Piesotto da ci jeszcze kolejny dobry argument do adopcji - #PakaDlaAdopciaka dla każdego psiaka adoptowanego ze schroniska lub fundacji.

Właścicielom Piesotto bliska jest idea świadomej adopcji, dlatego sami mając w domu swoich czworonożnych przyjaciół chcą dać nieco od siebie i podarować pupilom lepszy start na nowej drodze.

Od początku istnienia Piesotto kierowaliśmy się dobrem zwierząt, więc jeśli możemy przyczynić się do zwiększenia liczby adopcji psów i zagwarantować im najlepszej jakości posiłki w pierwszych tygodniach aklimatyzacji, to chcemy to umożliwić jak najszerszej liczbie bezdomniaków. Te psy zasługują na dobry start – mówi Bartłomiej Drzewiecki, współtwórca Piesotto.

Zdążyć przed rozluźnieniem obostrzeń

Nieprzypadkowo Piesotto rusza z akcją #PakaDlaAdopciaka właśnie w lutym 2021 - wraz z rozluźnieniem obostrzeń nałożonych w związku z pandemią koronawirusa prognozuje się coraz większą aktywność ludzi poza domem, co może przyczynić się do zmniejszenia zainteresowania adopcjami bezdomnych zwierząt.

Nowy rok to idealny czas na zmiany, ale chcemy promować świadome i odpowiedzialne decyzje podejmowane bez presji czasu - mówi Karol Chmielewski, współtwórca Piesotto.

W pandemii wszyscy zyskaliśmy go więcej dla siebie i bliskich, jednak w izolacji pragnęliśmy czyjegoś towarzystwa. Szczęśliwie zyskały na tym bezdomniaki, których liczba adopcji w pandemii nagle wzrosła.

Chcemy pomóc fundacjom i schroniskom w propagowaniu odpowiedzialnej adopcji i zwrócić uwagę na zdrowe nawyki żywieniowe już od pierwszych dni pupila w nowym domu. Każdemu, kto adoptuje psa na początku 2021, zapewnimy dobry start ze zdrowym wyżywieniem na początek nowej drogi – dodaje Karol.

Fundacja dla zwierząt Puszatek partnerem akcji #PakaDlaAdopciaka

Problemem bezdomnych psów i kotów zajmuje się też „Fundacja dla zwierząt Puszatek”, która od 2014 roku pomaga zwierzętom w schroniskach znaleźć nowy kochający dom prowadząc bazę bezdomnych zwierząt z całej Polski zgromadzoną w jednym miejscu.

Z radością dołączyliśmy do akcji #PakaDlaAdopciaka i mamy nadzieję, że wspólnie z Piesotto pomożemy wielu bezdomnym psom. W naszej działalności chodzi przede wszystkim o miłość i sposobność uczynienia świata lepszym, a ludzi i zwierzęta – szczęśliwszymi. Bądź co bądź, zarówno ludzie jak i psy czy koty, wszyscy mają podstawowe pragnienie – żeby być kochanym - mówi Michał Gębała z „Fundacji dla zwierząt Puszatek”.

Do współpracy zostaną zaproszone również schroniska i fundacje z obszarów dostaw Piesotto czyli okolice Trójmiasta, Szczecina, Bydgoszczy, Torunia, Białegostoku, Płocka, Włocławek, Poznania, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Aglomeracji Śląskiej (Katowice, Chorzów, Bytom, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Siemianowice, Zabrze, Gliwice, Ruda ŚL), Krakowa, Lublina, Rzeszowa i Częstochowy.

Celebryci w akcji #PakaDlaAdopciaka

Akcję wspierać będą znani influencerzy, którzy sami są właścicielami psów i chętnie wspierają inicjatywy na rzecz pomocy zwierząt. W ramach akcji na swoich kanałach social media będą edukować w zakresie świadomej adopcji i zdrowego żywienia psów, a ich czworonożni przyjaciele będą testować jedzenie Piesotto.

14 dni zbilansowanych posiłków za każdą adopcję

Akcja potrwa do końca wyczerpania zapasów, ale nie krócej niż do końca kwietnia 2021, a każdy kto adoptuje psa ze schroniska lub fundacji na rzecz zwierząt i wyśle do Piesotto skan umowy adopcyjnej, dostanie voucher na 14 dniowy zestaw startowy z dietą pudełkową Piesotto.

Wierzymy, że dobry start to też zadbanie o najlepsze zbilansowanie pożywienie w trosce o zdrowie naszego pupila. Psy, które trafiają do adopcji ze schronisk czy fundacji często cierpią na problemy żołądkowe i wymagają specjalnej diety dostosowanej do ich stanu zdrowia, wieku, budowy i poziomu aktywności. Nasze doświadczenie pokazało, że 14 dni z jedzeniem Piesotto pozwala zaadaptować się psu do nowego sposobu odżywiania, ale co najważniejsze pozbyć się uciążliwych problemów zdrowotnych lub poprawić stan zdrowia psa – dodaje Karol.

Piesotto to najwyższej jakości jedzenie dla psów opracowane we współpracy ze specjalistami od żywienia zwierząt , gwarancja w pełni zbilansowanego posiłku każdego dnia. To 100% gotowanego mięsa z wołowiny i indyka z warzyw, owoców, oleju tłoczonego na zimno, siemienia lnianego i dedykowaną mieszanką składników mineralnych.

Przygotowanie jedzenia w oparciu o wysoką jakość i świeżość składników a także gotowanie posiłku w niskich temperaturach, zachowuje maksymalną ilość wartości odżywczych i gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego wpływając na zdrowie, kondycję, wygląd i dłuższe życie psa.