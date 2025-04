Witam, mam 7-letniego cocker spaniela, który ostatnio zrobił się agresywniejszy i rozdrażniony. Ostatnio ugryzł mojego partnera, który próbował go oduczyć wchodzenia na łóżko. dodam, że wychodzi z nim na spacery, daje mu jeść i często poświęca mu uwagę, bawi się z nim. Ostatnio mój pies nie ma ochoty na zabawę, ucieka i na niego warczy. Ugryzł go kiedy ten próbował go pogłaskać wychodząc z domu. O co chodzi? Boję się że sytuacja się powtórzy, gryzie dość mocno i jest wtedy rozwścieczony... Kiedy jest ze mną sam zachowuje się zupełnie inaczej. Niedawno się przeprowadziłam, czyżby zmiana miejsca zamieszkania i to że mam nowego partnera tak na niego wpłynęła? Osoba, z którą byłam w poprzednim związku bardzo źle traktowała mojego psa - był wiecznie przeganiany, bity, nie dostawał jedzenia i dostawał sprzeczne polecenia. Domyślam się, że być może pies przenosi tamte doświadczenia. Czy coś mogę zrobić? jak temu zaradzić? Liczę na jakaś podpowiedź.

Pani Sylwio - w Pani wypowiedzi kryje się wiele potencjalnych powodów zmiany zachowania Pani pieska. Jeżeli zmiana nastąpiła nagle, tzn. nigdy wcześniej nie było przejawów agresji (tak wobec innych, jak i wobec obecnego partnera), to pierwsze kroki należy skierować do lekarza weterynarii i gruntownie siedmiolatka przebadać. Ataki agresji mogą wynikać ze zmian chorobowych lub bólu.

Jeżeli natomiast agresja pojawiała się wcześniej, a teraz zaczęła się nasilać - lekarza nadal trzeba odwiedzić, ale warto dodatkowo zwrócić uwagę w jakich dokładnie sytuacjach pojawiają się ataki, czy są poprzedzone ostrzeżeniami (np. warczenie, pozycja ciała). Nie wydaje mi się, aby można było tutaj mówić o tzw. agresji przeniesionej, ponieważ dotyczy ona zwykle zupełnie innych sytuacji i raczej kotów. To samo ma miejsce w przypadku przeprowadzki, tutaj to też raczej koty ciężko znoszą (ale nie zawsze) - pies jest zwierzęciem przywiązującym się do właściciela. Pojawia się pytanie jak sunia jest traktowana przez obecnego właściciela - czy ataki agresji są sporadyczne czy nagminne i powtarzające się coraz częściej?

Dopiero ustalenie stanu zdrowia i sytuacji oraz częstotliwości pojawiania się ataków agresji pozwoli na zdiagnozowanie problemu i wskazanie zaleceń. Bezwzględnie jednak niezbędne są działania, ponieważ bagatelizowana agresja może prowadzić do tragicznych skutków.

Sugeruję wizytę u weterynarza (ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan uszu) jak również konsultacje u psiego psychologa - każdy przypadek agresji jest inny i musi być traktowany indywidualnie, ponieważ stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.

