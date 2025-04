Bezdomne zwierzaki czekają w schroniskach na dobrych ludzi, którzy pokochają je bezgranicznie i przygarną pod swój dach. Niestety często decyzje o przygarnięciu czworonoga nie są przemyślane. I tak wiele razy już spotkaliśmy się z sytuacjami, gdy adoptująca rodzina postanawia z powrotem oddać psiaka lub kotka do schroniska. A my doskonale wiemy, że dla takiego zwierzaka to cios prosto w jego małe serduszko i trauma na całe życie. Dlatego niezwykle ważne są akcje jak ta.

Wieśka i polskie gwiazdy dla dobra bezdomnych zwierzaków

„Adoptuj rozważnie” to kampania społeczna przygotowana przez portal ratujemyzwierzaki.pl, a także Fundację Kundelek i Schronisko Dalabuszki. To właśnie podopiecznymi tych dwóch organizacji były Wiesia i Krysia – cudowne suczki, które zostały adoptowane przez aktorkę Zofię Zborowską. I one są głównymi gwiazdami tej kampanii.

Wiesi i Krysi wtórują znani polscy aktorzy m.in. Michał Czernecki oraz bijący ostatnio rekordy popularności dzięki serialowi „1670” Michał Sikorski.

Ten krótki film skradnie wasze serca – słyszymy w nagraniu, które pojawiło się m.in. na instagramowym profilu Wieśki.

Ale to niejedyne przesłanie, jakie niesie za sobą filmik z Wiesią i Krysią w rolach głównych. Najważniejsze w nim są słowa dotyczące rozważnej adopcji. Tylko przemyślana decyzja powinna skłonić nas do przygarnięcia psiaka ze schroniska.

Sam zobacz całe nagranie.

Adoptuj rozważnie – akcja dla bezdomnych zwierzaków

Kampania ma na celu przestrzeganie adoptujących przed pochopnymi decyzjami. Promuje także zbiórkę na bezdomne zwierzaki, która dostępna jest na stronie ratujemyzwierzaki.pl/wyrzuty. Pieniądze idą m.in. na Schronisko Dalabuszki, z którego pochodzi Krysia.

Sprawa jest ważna! Puszczajcie tę rolkę w świat i udostępniajcie link! Zbieramy na takie bezdomne fujary jak Krysia i ja – możemy przeczytać na instagramowym profilu Wieśki.

Nie da się ukryć, że wszyscy kochamy takie kampanie. Są zabawne, a jednocześnie bardzo ważne i prawdziwe.

- Jejku, jakie rewelacyjne! Wzruszyłam się. - Wieśka, Oscar jest twój! - Piękne, mądre i utalentowane – piszą komentujący.

Z takimi gwiazdami jak Wiesia i Krysia kampania z pewnością osiągnie sukces. My podajemy dalej i liczymy na sukces całej akcji.

Źródło: Instagram.com, @wieska_my_life_after_adoption

