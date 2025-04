Zwierzęta ze schronisk jak mało kto potrzebują naszej miłości i czekają na wymarzony dom. Nie da się jednak ukryć, że są też dla nas prawdziwą niewiadomą. Często bowiem nie jesteśmy w stanie poznać ich przeszłości, żeby wiedzieć, co wpływa na ich charakter. Nic więc dziwnego, że ta kobieta była przerażona, gdy odkryła, co ukrywał jej maleńki kociaczek.

Adoptowała małego kotka. Tego się nie spodziewała

Na tiktokowym koncie @darkcircels pojawiło się nagranie, a w nim historia kobiety, która niedawno adoptowała małego, 8-letniego kotka. Szczęśliwa opiekunka futrzaka jest zachwycona swoim pupilem, choć moment, w którym odkryła pewien sekret, nieco zmroził jej krew w żyłach.

Ta kobieta bawiła się w najlepsze ze swoim futrzakiem. W pewnym momencie złapała go za uszko i dostrzegła ślad wewnątrz małżowiny. Okazało się, że to… tatuaż. W dodatku jest to napis „PAW”, czyli „łapa” lub „graba”.

Sam zobacz, jak wygląda tatuaż w uchu futrzaka.

Podczas zabawy z futrzakiem, odkryła coś przerażającego

To oczywiście zabawna historia, ale kobiecie nie było do śmiechu. Nie wie bowiem, skąd wziął się tatuaż w uchu jej pupila. Oliwy do ognia dolewają internauci, którzy zaczęli snuć teorie spiskowe.

- On jest gangsterem, uwierz. - Jest w „miaufii”. - Życie gangstera nie jest takie proste – żartują komentujący.

Są też jednak internauci, którzy postanowili uspokoić tiktokerkę. Wielu z nich twierdzi, że w niektórych krajach tatuaże u kotów są rzeczą normalną i nie trzeba się tym stresować.

- To całkiem normalna rzecz w Danii. Wydaje mi się, że po to, aby sprawdzić, czy są wykastrowane i pomóc w ich identyfikacji. - Większość kotów, które zostały zaszczepione, wysterylizowane, wykastrowane itp., może mieć tatuaże na uszach.

Co ciekawe, nie jest to jedyny sposób oznaczania takich zwierzaków. Niedawno pisałyśmy, że coraz więcej kotów ma ten tajemniczy znak i ma on podobne znaczenie. A jak ty zachowałbyś się na miejscu tiktokerki? Widziałeś kiedyś tatuaż na ciele kota?

Źródło: TikTok.com, @darkcircels/thesun.co.uk

