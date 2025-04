Takiego biedaka dawno nie widzieliśmy. Rasowe psy z reguły cieszą się dużą popularnością w schroniskach. To właśnie na nie wszyscy zwracają uwagę, gdy odwiedzają azyl w celu poszukiwania pupila. Ten cudak jest jednak niewidoczny. Z dnia na dzień gaśnie w oczach i musimy mu pomóc, aby jak najszybciej znalazł dom oraz kochającą rodzinę.

Zjawiskowy husky z dnia na dzień gaśnie w oczach



Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie opublikowało wpis, który nas dogłębnie poruszył. Widzimy w nim zdjęcia przecudownego psa rasy husky. Jest to jedna z najpopularniejszych ras w naszym kraju, a Polacy po prostu ją kochają. Niestety nie widać tego w tym przypadku.

6 miesięcy w schronisku… i nic. Zobaczcie to cudo! Maxim w pełnej krasie. Młodziutki i rezolutny husky – pisze schronisko.

Ten biedak całkowicie stracił nadzieję na to, że znajdzie dom i kochającą rodzinę. Widać to w jego smutnych oczach. Musimy zrobić wszystko, żeby mu pomóc.

Tylko zobacz, jaki to cudowny psiak.

Adopcja psa – piękny husky szuka domu

Schronisko poszukuje dla Maxima opiekuna, który zna rasę i zapewni mu odpowiednie wychowanie. Przede wszystkim musi być to jednak dobry człowiek, który bezgranicznie go pokocha.

Jeśli to właśnie ty jesteś najlepszą osobą dla Maxima, wypełnij ankietę przedadopcyjną na profilu Celestyniaki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie na Facebooku. A nawet jeżeli nie jesteś w stanie przygarnąć psiaka pod swój dach, wciąż możesz mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jego temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się osoba, która będzie idealnym opiekunem dla Maximka.

- Maxim… Piękny, mądry, majestatyczny i cały czas szuka rodziny. - Zakochałam się. Przepiękny pies. - Idealny – piszą zachwyceni komentujący.

My też uważamy, że to przecudowny pies, który zasługuje na wszystko co najlepsze. Mamy nadzieję, że już niedługo będzie szczęśliwy.

Źródło: Facebook.com, Celestyniaki - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

