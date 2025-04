Tosieńka cudem uniknęła utonięcia. To, co zgotował jej właściciel, woła o pomstę do nieba

To, co przytrafiło się tej suni, woła o pomstę do nieba. Tosieńka cudem uniknęła utonięcia. Teraz odetchnęła - niestety dopiero w schronisku. Musimy jej pomóc, aby los się do niej uśmiechnął. Sam zobacz, co możesz dla niej zrobić.

Facebook.com, Przytulisko Głowno