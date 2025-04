Wiele razy pisaliśmy już o zwierzakach, które nagle straciły swoich opiekunów. Odejście właściciela jest największym dramatem, jaki może je spotkać. I tak też było w przypadku Koksika, który został sam jak palec. Jego dotychczasowy właściciel musiał go oddać, ponieważ okazało się, że jest śmiertelnie chory. Dramat tego psa został przypieczętowany wylądowaniem w schronisku. Tylko my możemy mu pomóc.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie opublikowało zdjęcia swojego nowego podopiecznego. To przepiękny, biały psiak w typie Białego Owczarka Szwajcarskiego. Wygląda cudownie, ale to niezwykle smutny zwierzak o przerażającej historii.