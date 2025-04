Niektóre psy są skazane przez swoich właścicieli na prawdziwy dramat. Nic więc dziwnego, że te czworonogi odżywają dopiero wtedy, gdy trafiają do schroniska. To wręcz niewiarygodne, ale azyl staje się dla nich jedyną drogą ucieczki. Tak też było w przypadku tego cudaka. Ten psiak ledwo trzymał się na łapkach, gdy nadeszła pomoc. W zasadzie w ostatniej chwili został uratowany od śmierci. Teraz potrzebuje naszej pomocy.

Ten psiak ledwo trzymał się na łapkach

Przytulisko Głowno opublikowało na swoim facebookowym koncie post, w którym widzimy, przez jaką mękę musiał przejść ten biedak. Warunki, z jakich został odebrany, były przerażające. Schronisko stało się dla niego jedyną drogą ucieczki.

Gruby łańcuch i licha buda to cały świat Blekiego. Gdy nasz patrol interwencyjny przybył pod wskazany adres, zastał psa ledwo trzymającego się na nogach. Wychudzony, osłabiony babeszjozą, pchłami i kleszczami psiak natychmiast trafił do lecznicy – czytamy we wpisie schroniska.

Ostatecznie Bleki doszedł do siebie, choć to wymagało czasu. Oczywiście mowa o kondycji fizycznej, bo z psychiczną jest nieco gorzej. Choć psiak przekonuje się do ludzi, wciąż bywa wobec nich nieufny i trudno mu się dziwić, biorąc pod uwagę to, na co skazał go człowiek.

Sam zobacz, jaka to biedna psinka.

Adopcja psa – Bleki czeka na kochający dom

Bleki to piękny, zdrowy pies w typie charta. Jest zaszczepiony i zachipowany. Lubi towarzystwo zarówno ludzi, jak i innych psów. To zatem idealny kompan dla każdego, kto tylko zechce dać mu szansę na lepsze życie.

Jeśli to właśnie ty chciałbyś zaopiekować się Blekim, skontaktuj się z Przytuliskiem w Głownie pod numerem telefonu 509 104 718. A nawet jeżeli nie jesteś w stanie zabrać go pod swój dach, wciąż możesz mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jego temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się ktoś, kto będzie chciał otoczyć tego psiaka opieką.

- Cudnie o niego zadbaliście! - Niech szybko znajdzie kochający domek. - Przepiękna psina – piszą komentujący.

Mocno trzymamy kciuki, żeby Bleki szybko znalazł dom i kochającą rodzinę, która pokaże mu, że życie psiaka z człowiekiem może być cudowne.

