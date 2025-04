Wydawać się może, że rasowy szczeniak to zwierzak, który jako pierwszy będzie adoptowany, gdy ktoś zgłosi się po pupila do schroniska. Być może by tak było, gdyby nie fakt, że w przypadku tej suczki trzeba wziąć odpowiedzialność także za jej zdrowie. A ta urocza beagielka o cudownym, ciepłym spojrzeniu zasługuje na wszystko, co najlepsze i na ogromną miłość człowieka. Zobacz, jak możesz jej pomóc.

Ta suczka błaga o pomoc

Fundacja dla Szczeniąt Judyta opublikowała na swoim facebookowym koncie nagranie, w którym widzimy przeuroczą suczkę rasy beagle. Ta malutka dziewczynka ma zaledwie 8 miesięcy, a los już okrutnie ją doświadczył.

My nie chcemy prosić, my chcemy Was błagać o dom tymczasowy dla Loli. Pamiętacie ją? To dziewczyna z podejrzeniem autoimmunologicznej choroby. Aby funkcjonować prawidłowo, Lola potrzebuje spokoju i ciszy, niestety w naszym azylu nie może tego zaznać – pisze fundacja.

Właśnie dlatego musimy połączyć siły i zrobić wszystko, aby jak najszybciej znaleźć domek dla tej maleńkiej suni. Domek, w którym mieszka odpowiedzialny człowiek z możliwością zajęcia się wymagającym psiakiem.

Tylko zobacz, jaka to cudowna beagielka.

Adopcja psa – rasowy szczeniak szuka domu

Fundacja Judyta szuka domu tymczasowego w Warszawie i okolicach. Ważne jest, aby Lola mogła regularnie dojeżdżać do warszawskiej kliniki, w której już rozpoczęła leczenie. Oprócz tego sunia przyjmuje leki dwa razy dziennie oraz co 4-6 tygodni musi przechodzić kontrolne badania krwi.

Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną i chciałbyś zająć się tą sunią, wypełnij ankietę przedadopcyjną dostępną na profilu Fundacja dla Szczeniąt Judyta na Facebooku. A nawet jeśli nie możesz zapewnić jej domu lub domu tymczasowego, wciąż jesteś w stanie jej pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jej temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Wtedy z pewnością zwiększysz jej szansę na kochającą rodzinę.

- Kochani, proszę o dom dla Loli. - Poszukiwana chata tymczasowa. - Wspieramy kochani – piszą komentujący.

Wierzymy, że wspólnie damy radę znaleźć dom dla Loli – być może nawet na zawsze. Mocno trzymamy kciuki za tę sunię.

