Dotarła do nas informacja o kolejnym psim dziecku, które znalazło się w tarapatach. To przerażające, jak ktoś mógł skazać takie maleństwo na pastwę losu. Zaledwie 3-miesięczna sunia została znaleziona w rowie. Była w dramatycznym stanie i potrzebowała natychmiastowej pomocy. Teraz dochodzi do siebie, a mu musimy zrobić wszystko, aby znalazła dom i uwierzyła, że psie życie może być piękne.

Psie dziecko znalezione w rowie

Przytulisko Głowno opublikowało na swoim facebookowym koncie post dotyczący zaledwie 3-miesięcznego szczeniaczka znalezionego w rowie. To psie dziecko nie miało łatwego początku życia.

Ida. Suczynka została znaleziona w rowie, była głodna, wychudzona, zapchlona, brudna – pisze przytulisko.

Na szczęście nie wszyscy byli obojętni na los psiaka. Dobry człowiek, który zobaczył maleństwo w rowie, postanowił się nim zaopiekować – pomimo stanu, w jakim się znajdowało.

Dobry człowiek zatrzymał się i mimo to zabrał ją do ciepłego domu, tak trafiła pod naszą opiekę – dodaje przytulisko.

Niestety ten człowiek nie mógł zapewnić jej domu na stałe. A Ida zasługuje na opiekuna, który otoczy ją opieką i zapewni jej bezpieczny dom. Musimy jej w tym pomóc.

Tylko zobacz, jaka to cudowna psinka.

Adopcja psa - szczeniak znaleziony w rowie w dramatycznym stanie

Przytulisko Głowno informuje, że Ida jest wspaniała i lgnie do ludzi. Ma około 3 miesięcy, więc to jeszcze dzieciak, którego wystarczy wychować, żeby mieć ukochanego pupila na wiele lat.

Jeżeli chciałbyś zaopiekować się Idunią, skontaktuj się z wolontariuszami, którzy się nią zajmują, pod numerem telefonu 883993501. A nawet jeśli nie jesteś w stanie zabrać jej pod swój dach, wciąż możesz jej pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jej temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się ktoś, kto od razu pokocha to psie dziecko.

- Cudaczek, na pewno szybko znajdzie swojego człowieka. - Trzymam kciuki za znalezienie dobrego domu. - Jaka niunia piękna – piszą komentujący.

My też mocno trzymamy kciuki za Idunię. Mamy nadzieję, że szybko znajdzie dom i kochającą rodzinę, która sprawi, że jej psie życie będzie cudowne.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

