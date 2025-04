Niektóre zwierzęta są skazane na okrutny los. Zwłaszcza suczki, które zupełnie nie obchodzą swoich właścicieli. Niewykastrowane, brudne, nigdy nie wiedzą, co przyniesie kolejny dzień. Ta sunia musiała rodzić co pół roku, bo nikt nie zapewnił jej bezpieczeństwa. Teraz została wyrzucona z domu ze swoimi szczeniakami i o dziwo właśnie to stało się jej wybawieniem. Musimy zrobić wszystko, żeby pomóc jej i jej maleństwom.

Właściciel porzucił ją ze szczeniakami

Przytulisko Głowno opublikowało na swoim facebookowym koncie smutny post, a w nim nagranie, na którym widzimy 3 szczeniaczki oraz ich biedną mamę. To nie są pierwsze maluchy tej sunieczki. Psinka musiała rodzić co pół roku, bo jej dotychczasowy „opiekun” nie widział w tym nic złego.

Misia (mama), Mirabelka (jasna sunia), Minia (sunia czarna), Minio (piesek czarny). Co pół roku na świat przychodziły kolejne szczeniaki. Właściciel nie widział w tym nic złego. Jednakże nasze wizyty i propozycje pomocy tak go rozsierdziły, że zdecydował się oddać całą gromadkę psiaków do schroniska – pisze przytulisko.

Tak oto sunia i jej maluchy trafiły do schroniska, które stało się dla nich wybawieniem. Psinka ma 5 lat, a jej dzieci zaledwie 2 miesiące. Wszystkie czworonogi czekają na kogoś, kto odmieni ich los na dobre i pokaże, że psie życie może być piękne.

Sam zobacz, jakie to cudne zwierzaki.

Adopcja psa – sunia i 3 szczeniaki szukają domu

Wszystkie psiaki są zaszczepione i zachipowane – w zasadzie do wzięcia od zaraz. Jeśli jesteś w stanie i chcesz zapewnić któremuś z nich dach nad głową, skontaktuj się z Przytuliskiem Głowno pod numerem telefonu 509 104 718.

A nawet jeżeli nie dasz rady zabrać ich do swojego domu, wciąż możesz im pomóc. Wystarczy, że udostępnisz post na ich temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Dzięki temu szybciej znajdą domy i kochające rodziny.

- Dziękuję za uratowanie tych istotek. - Kochane pieski, życzę wam szczęścia w znalezieniu domku. - Dziękuję za to, że są zaopiekowane – piszą komentujący.

My też cieszymy się, że te psiaki są już bezpieczne i mamy nadzieję, że niedługo znajdą dom, na jaki zasługują.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

