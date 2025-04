Wydawać się może, że rasowe psy nie powinny mieć problemu ze znalezieniem domu. Niestety często to właśnie one są skazane na największe przeciwności losu. Ta piękna sunia rasy owczarek niemiecki dokładnie tego doświadczyła. Nikt jej nie chciał i wciąż nie może znaleźć domu. Jedyną opcją stało się schronisko. Musimy zrobić wszystko, aby odmienić jej los i sprawić, że znów uwierzy w człowieka.

Tę piękną rasową dziewczynę czeka okrutny los

Stowarzyszenie Rozmerdany Dwór opublikowało niezwykle przejmujący post dotyczący pięknej, rasowej suni. Ta dziewczyna to owczarek niemiecki, czyli teoretycznie rasa, którą Polacy uwielbiają. Niestety w tym konkretnym przypadku tego nie widać. Nikt bowiem nie chce zaopiekować się tą psinką.

Nikt jej nie chce. Nie ma miejsca dla niej u nikogo. Pojedzie do schroniska – pisze stowarzyszenie.

Okazuje się, że ta psinka przez dwa tygodnie błąkała się po jednej z polskich wsi. Nikt nie zwracał na nią uwagi, ani się do niej nie przyznawał. Nie jest też zachipowana, w związku z czym nie sposób znaleźć jej prawowitego właściciela. A stowarzyszenie nie jest w stanie przygarnąć do siebie kolejnego psa.

Pilnie szukamy dla niej domu! Nie mamy dla niej miejsca. W ciągu miesiąca przyjęliśmy 20 psów. (…) Dziewczyna, która się nią zajmuje, jutro wyjeżdża i zabierze ją schronisko – dodaje stowarzyszenie.

Musimy zrobić wszystko, aby ta psinka nie utknęła na dobre w azylu. Tylko zobacz, jaka to cudowna sunia.

Adopcja psa – suczka rasy owczarek niemiecki szuka domu

Stowarzyszenie zobowiązało się do pomocy osobie, która zdecyduje się przyjąć sunię pod swój dach. Jednocześnie błaga o pomoc i apeluje do każdego, kto może zapewnić tej psiej dziewczynie dom.

Stowarzyszenie może dać kojec z budą, karmę i pomoże ze wszystkim u weterynarza! Ludzie zmiłujcie się! Ona już z tego schroniska nie wyjdzie – apeluje stowarzyszenie.

Sunia ma około 5-6 lat. Lgnie do ludzi i świetnie dogaduje się z innymi psami. Jeśli chciałbyś przygarnąć ją do swojego domu, skontaktuj się ze stowarzyszeniem, dzwoniąc pod jeden z numerów telefonu: 602 268 172 lub 784 939 485. A nawet jeżeli nie jesteś w stanie zabrać jej do siebie, wciąż możesz jej pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jej temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych jest ktoś, kto ją uratuje.

- Szukamy domku. - Bidulka kochana. - Taka bieda – piszą komentujący.

Mocno trzymamy kciuki za to, żeby jak najszybciej znalazł się ktoś, kto zaopiekuje się tą cudną sunią. Oby znalazła domek i nie musiała mieszkać w schronisku, bo to okrutna ostateczność.

Źródło: Stowarzyszenie Rozmerdany Dwór

