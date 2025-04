Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Jest niezwykle lojalny i nigdy nie opuściłby swojego opiekuna. Niestety nie możemy tego powiedzieć o niektórych właścicielach czworonogów. Opiekun Santosa zupełnie nie przejmował się losem psa, gdy postanowił porzucić go na pastwę losu. Ten biedak otarł się o najgorsze i w zasadzie został uratowany w ostatniej chwili. Teraz błaga nas o pomoc.

Santosik został uwięziony i czekał na najgorsze

Przytulisko Głowno opublikowało na swoim facebookowym koncie niezwykle poruszający post. Bohaterem nagrania, które się w nim znalazło, jest Santos – cudowny, czarny kundelek, który już dawno stracił nadzieję na lepsze jutro.

Ktoś zostawił go na zamkniętej działce. Psiak bez jedzenia i wody próbował wydostać się z zamknięcia. Niestety nie było to możliwe. Zrezygnowany położył się pod płotem, czekając na śmierć – pisze przytulisko.

Na szczęście jakiś dobry człowiek zauważył psiaka i postanowił interweniować. Uwolnił go, a następnie zawiózł do weterynarza. Okazało się, że Santos jest w bardzo złym stanie.

Psiak był wychudzony i odwodniony. Po leczeniu trafił do schroniska – dodaje przytulisko.

Na szczęście dziś Santos jest w już znacznie lepszym stanie. Wciąż jednak znajduje się za kratami azylu i czeka na kogoś, kto go pokocha.

Tylko zobacz, jaki to cudowny psiak.

Adopcja psa Przytulisko Głowno – Santos do adopcji

Santos jest już zdrowy i lgnie do ludzi. Uwielbia spędzać czas z człowiekiem, mimo tego wszystkiego, co przez niego przeszedł. Jest ułożonym 3-letnim psiakiem, świetnie chodzi na smyczy i toleruje towarzystwo innych zwierząt. Nic, tylko się nim zaopiekować.

Jeśli chciałbyś przygarnąć Santosa pod swój dach, skontaktuj się z Przytuliskiem Głowno pod numerem telefonu 509 104 718. A nawet jeżeli nie jesteś w stanie się nim zaopiekować, nadal możesz mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jego temat, aby jak najwięcej osób się o nim dowiedziało. Dzięki temu psiak szybciej znajdzie dom.

- Domek potrzebny i dobry opiekun. - Czarne jest piękne. - Słodziak – piszą komentujący.

My też uważamy, że Santos to niezwykle uroczy psiak, który zasługuje na wszystko, co najlepsze. Mocno trzymamy kciuki za to, aby jak najszybciej znalazł kochającą rodzinę.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

