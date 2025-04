Bezdomne psy skazane na pastwę losu często mają ciężkie życie i wpadają w kłopoty. Dla niektórych może się to jednak skończyć tragicznie. Precelek został znaleziony w dramatycznym stanie. Tylko dlatego, że został zdany na samego siebie, a był zbyt słaby, aby poradzić sobie w okrutnym świecie. Nie zasłużył na los, jaki go spotkał. Musimy zrobić wszystko, aby go odwrócić.

Precelek został znaleziony w dramatycznym stanie

Przytulisko Głowno opublikowało na facebookowym profilu post, który poruszył nasze serca. Widzimy w nim bowiem biedaka na czterech łapkach. Precelek był zdany sam na siebie, co skończyło się dla niego okrutnie.

Precelek znaleziony przez naszą Martynę na poboczu leśnej drogi. Pogryziony przez psy, słaby, nie miał siły uciekać – pisze przytulisko.

Ten biedak czekał na najgorsze. Na szczęście został znaleziony w ostatniej chwili. Oprócz licznych ran po pogryzieniach odkryto u niego także babeszjozę, czyli chorobę pokleszczową. Powoli dochodzi do siebie i nabiera sił.

Tylko zobacz, jaki to cudowny psiak.

Adopcja psa - Precelek nie zasłużył na los, jaki go spotkał

Precelek jest malutki i ma około 8 lat. Kocha ludzi i zwierzęta, lgnie do nich, nie obawia się przebywania z nimi. Wręcz przeciwnie, czeka na kogoś, kto go pokocha i przygarnie pod swój dach.

Jeśli jesteś zainteresowany zabraniem Precelka do swojego domu, skontaktuj się z Przytuliskiem Głowno pod numerem telefonu 509 104 718. A nawet jeżeli nie możesz przygarnąć go pod swój dach, wciąż jesteś w stanie mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jego temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Wówczas Precelek będzie miał większe szanse na szybkie znalezienie domu.

- Precelku, twoje serduszko na pewno znajdzie dobre, człowiecze serce. - Precelek szuka szczęśliwego domku. - Śliczny psiak, dużo zdrówka życzymy – piszą komentujący.

My też mocno trzymamy kciuki, aby Precelek szybko znalazł dom. Ten psiak potrzebuje bezpiecznego schronienia i kochającej rodziny, która zapewni mu szczęśliwe życie.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

