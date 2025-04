Jakiś czas temu publikowałyśmy nagranie, w którym widać, jak trudno psom odnaleźć się w schronisku. Udowadnia to ten malec. To jeszcze dziecko – ma zaledwie rok. Mimo tego psiak ma za sobą trudne przejścia, a w dodatku nie potrafi zupełnie odnaleźć się za kratami azylu. Maleńki Groszek jest przerażony i nie chce wychodzić z budy. Pilnie szuka domu, żeby jak najszybciej poczuć się bezpiecznym.

Schronisko Na Paluchu opublikowało niezwykle poruszający post. Widzimy w nim maleńkiego, przerażonego psiaka, który nie chce wyjść z budy oraz z kojca, ponieważ obawia się otoczenia, w jakim się znalazł, a mianowicie… schroniska.

Groszek musi opuścić schronisko. Nasz nowy maluszek zupełnie nie radzi sobie w miejscu, w którym się znalazł! Jest przytłoczony do tego stopnia, że nie jest w stanie wyjść na spacer i pokonać lęku – pisze schronisko.

Ten biedaczek ma zaledwie rok, a już zdobył traumę na całe życie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie miał domu, więc nawet nie marzy o tym, co dopiero może go czekać, jeśli ktoś da mu szansę.

Tylko zobacz, jaki to cudowny psiak.

Adopcja psa - maleńki Groszek pilnie szuka domu

Ten maluszek musi jak najszybciej znaleźć dom, ale przede wszystkim kochającego człowieka, który zapewni mu opiekę i poczucie bezpieczeństwa. Wymaga wychowania i być może też socjalizacji, ale na pewno dostosuje się do nowego właściciela, jeśli tylko ten da mu kawałek swojego serca.

Jeśli jesteś zainteresowany zabraniem Groszka pod swój dach, skontaktuj się z jedną z wolontariuszek schroniska pod numerem telefonu:

Rima 608 640 485,

Kinga 501 407 050.

A jeżeli nie dasz rady zabrać go do swojego domu, spróbuj pomóc mu w inny sposób. Wystarczy, że udostępnisz wpis na temat Groszka, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się ktoś, kto otoczy go opieką i go pokocha.

- Straszne miejsce dla psiaka. - To taki pozytywny chłopocuś. - Słodziak – piszą komentujący.

My mocno trzymamy kciuki za Groszka. Mamy nadzieję, że szybko znajdzie domek i dłużej nie będzie musiał cierpieć w schronisku.

Źródło: Facebook.com, Schronisko Na Paluchu

