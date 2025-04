Rasowe psy z reguły cieszą się dużym powodzeniem i szybko opuszczają schronisko – nawet gdy do niego trafią. Niestety nie wszystkie. Dla niektórych czworonogów rasa staje się przekleństwem. W tym przypadku również tak jest. Ta maleńka psinka wzbudza ogrom kontrowersji właśnie ze względu na swoją rasę. A jest naprawdę przeurocza i zasługuje na całą miłość tego świata. Zobacz, jak możesz jej pomóc, aby jej los się odmienił.

Reklama

Maleńka psinka wzbudza ogrom kontrowersji

Fundacja AST opublikowała na swoim facebookowym koncie post dotyczący jej nowej podopiecznej. Bao, bo tak ma na imię ta psinka, cierpi ze względu na swoją rasę. Przebywa w domku tymczasowym, ale musi szybko znaleźć stałego opiekuna.

Jest nietypowej rasy, która wzbudza ogrom kontrowersji i mieszanych uczuć, a zarazem potrzebuje bardzo dużo ze strony potencjalnej rodziny. (…) Bao jest sunią pochodzącą z Chin, która utknęła w transporcie w Polsce i tak już została – pisze fundacja.

Rasa Bao to American Bully Exotic. W tym momencie sunieczka waży ponad 15 kg, a ma zaledwie 3 lata. Jest łagodna i lgnie do ludzi. Nie ma problemu z jazdą samochodem. I choć jest to rasa dość chorowita, jak na razie nic poważnego nie dolega Bao.

Tylko zobacz, jaka to cudowna sunia.

Adopcja psa – rasowa sunia szuka domu

Fundacja szuka dla Bao domu – przede wszystkim stałego. Najlepiej z ogródkiem, ponieważ sunia nie powinna chodzić po schodach ze względu na rasę, u której często pojawiają się schorzenia ortopedyczne. Dobrze by było, gdyby trafił się opiekun, który ma już doświadczenie z podobnymi psiakami i będzie wiedział, jak obchodzić się z sunią.

Nowa rodzina musi być wyrozumiała! Nauka czystości może zająć na pewno dłuższy okres. (…) Nowa rodzina musi być gotowa na dynamiczny rozwój sytuacji majątkowej, która może spaść na nią z nieba. American Bully są zawsze na czasie z cenami usług weterynaryjnych i lubią bywać tylko u najlepszych specjalistów – dodaje fundacja.

Jak zatem widać, nie jest to najłatwiejsza rasa w obyciu, ale sunia nadal zasługuje na cudowny dom i rodzinę. Jeśli jesteś w stanie jej to zapewnić, skontaktuj się z fundacją pod numerem telefonu 501 797 018 lub mailowo: adopcje.fundacjaast@gmail.com. A nawet jeżeli nie możesz przyjąć jej pod swój dach, wciąż dasz radę jej pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jej temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że znajdzie się odpowiedni właściciel dla Bao.

- Sunieczko, trzymamy kciuki za twoje zdrówko i życzymy cudownego domku. - Cudowna… Sama słodycz. - Oby trafiła na kogoś odpowiedzialnego – piszą komentujący.

My też mocno trzymamy kciuki za to, aby Bao znalazła kochającego i jednocześnie odpowiedzialnego opiekuna. Ta sunieczka niczym bowiem nie zawiniła, a już na pewno nie wybrała sobie tak wymagającej rasy.

Źródło: Facebook.com, Fundacja AST

Reklama

Czytaj także:

Maleńkie psiaki wyrwane z pseudohodowli. Rasa stała się ich przekleństwem

Zjawiskowy husky z dnia na dzień gaśnie w oczach. Jak to możliwe, że nikt go nie chce?!

Przygarnęła słodkiego psiaka bardzo popularnej rasy. Więcej nie popełni tego błędu