Lotka przez większość życia nie wychodziła z domu. Teraz została oddana do schroniska

9-miesięczna Lotka nie wie, co to normalne pieskie życie. Przez większość czasu była zamknięta w domu, a teraz trafiła do schroniska. Musimy jej pomóc w znalezieniu kochającej rodziny, która pokaże jej, że pies ma swoje prawa.