Nic tak nie łamie naszego serca, jak historia psa, który jest najsmutniejszy na świecie. Boi się, nie jest w stanie nikomu zaufać i zamyka się w sobie, choć zasługuje na wszystko, co najlepsze. Znamy wiele takich przypadków z różnych schronisk. Jednym z nich jest Leonek, którego musimy ochronić za wszelką cenę przed wylądowaniem w azylu.

Leonek cudem przetrwał zimę. Jest przestraszony i nieufny

Przytulisko Głowno opublikowało na swoim facebookowym koncie nagranie, na którym widzimy przerażonego psiaka. Leonek ma zaledwie 4 lata, choć przez to, co przeszedł, wygląda na staruszka.

Leonek, wyjdziesz z tego kąta troszkę – pyta pracowniczka przytuliska w filmie.

To nagranie rozdziera nasze serce, ale historia Leona jeszcze bardziej. To, co przeszedł ten psiak, nie mieści nam się w głowie. Trudno się dziwić, że w tym momencie boi się zaufać człowiekowi.

Na widok czegokolwiek w ludzkiej ręce sztywnieje ze strachu. Psiak długo błąkał się po okolicy, zanim został przygarnięty przez osobę o dobrym sercu. Jakimś cudem przeżył zimę. Zmęczony, chudy i przeraźliwie wystraszony dostał schronienie u osoby, która sama boryka się z ciężką chorobą – pisze przytulisko.

Niestety ta osoba długo nie będzie mogła zajmować się Leonkiem. Psiak mieszka w garażu i cały czas chowa się w koncie. To jednak lepsze niż schronisko, do którego może trafić. Tam całkiem upadnie na psychice i jeszcze trudniej będzie mu się przyzwyczaić do otaczającego go świata.

Zobacz, jak zachowuje się ten biedak.

Adopcja psa – Leonek czeka na kogoś, komu będzie mógł zaufać

Leon aktualnie przebywa w okolicach Warszawy. Musimy jak najszybciej znaleźć dla niego dom, aby ochronić go przynajmniej przed traumą związaną z życiem za kratami. Wszyscy wiemy bowiem, co czuje pies oddany do schroniska. A co dopiero mówić zwierzak tak straumatyzowany jak Leon.

Jeżeli czujesz się na siłach, żeby zaopiekować się Leonkiem, skontaktuj się z osobą, która odpowiada za jego adopcję, pod numerem telefonu: +48 514 232 769‬. A jeśli nie jesteś w stanie przygarnąć tego psiaka, wciąż możesz mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jego temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Wtedy zwiększysz szanse Leona na szybkie znalezienie domu.

- Aż serce pęka, ile cierpienia i strachu jest w tym ślicznym piesku. - Jaki zrezygnowany, musiał wiele przejść. - Jakie smutne oczy – piszą komentujący.

Mamy nadzieję, że Leon szybko znajdzie kochającą rodzinę, która przygarnie go pod swój dach. Nie zasługuje bowiem na dalsze cierpienie.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

