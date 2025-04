Niektóre zwierzęta są okrutnie doświadczone przez los. Nie dość, że żyją w schroniskach, to często mają też za sobą traumy związane z życiem poza azylem. Oprócz tego bywają niewidzialne, co jest najgorsze dla czworonoga. Kolejne osoby odwiedzają bowiem schronisko i wychodzą z innym pupilem, zupełnie je pomijając. I właśnie to nieustannie spotyka Kleksa, który od początku nie umie odnaleźć się w schronisku.

Kleks utknął w schronisku i wciąż nie umie się w nim odnaleźć

Schronisko Oleśnickie Bidy udostępniło na Facebooku post, który po raz pierwszy był publikowany 3 lata temu. Już wtedy Kleks szukał domu. Teraz sytuacja jest jeszcze pilniejsza.

Kleksik w naszym azylu przebywa już ponad 4 lata. Przykre, że tak fajny pies tak długo czeka na swojego człowieka, na swój dom… Jeszcze się nie zdarzyło, aby inny psiak tak długo czekał na swoją szansę – pisze schronisko.

Ten biedak uśmiecha się na widok człowieka, ale jego oczy wciąż pozostają smutne. Wie bowiem doskonale, że nikt go nie chce. Że nikt nie zamierza przyjąć go do swojej rodziny. Całkowicie stracił już nadzieje na lepsze jutro.

Tylko zobacz, jaki to cudowny psiak.

Adopcja psa – Kleks pilnie potrzebuje pomocy

My wciąż wierzymy, że los w końcu uśmiechnie się do Kleksa. Ten psiak zasługuje na wszystko, co najlepsze, a już na pewno na kochającego opiekuna, który zapewni mu bezpieczeństwo i dach nad głową.

Jeśli to właśnie ty jesteś osobą, która chciałaby przygarnąć Kleksa pod swój dach, skontaktuj się z pracownikami schroniska pod numerem telefonu 880744007. A nawet jeśli nie możesz zabrać go do swojego domu, wciąż jesteś w stanie mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jego temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych jest człowiek, na którego tak długo czeka Kleksik.

- Kochanie, szukamy domku dla ciebie. - Pieseczku, żebyś szybko znalazł domek. - Kochany aniołek – piszą komentujący.

My też mocno trzymamy kciuki za to, żeby Kleks szybko znalazł domek i kochającą rodzinę, która mu pokaże, że psie życie może wyglądać zupełnie inaczej niż to, które zna do tej pory.

Źródło: Facebook.com, Oleśnickie Bidy

