Choć jest bezdomny, do niedawna miał przy sobie ukochaną siostrę. Sunia została jednak adoptowana, a on pozostał sam jak palec. Biedny, maleńki psi dzieciak tkwi w schronisku i z dnia na dzień gaśnie w oczach. Nie umie poradzić sobie w azylowych warunkach. Dlatego musimy zrobić wszystko, aby pomóc mu znaleźć dom, w którym poczuje się bezpieczny i kochany.

Jego siostra znalazła dom, a on został całkiem sam

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie opublikowało na swoim facebookowym profilu zdjęcia prześlicznego, uroczego szczeniaczka. Ten biedak jest cudowny, ale też bardzo smutny. W jego oczach widać cały ból, jaki towarzyszy mu niemal od urodzenia.

Został sam. Jego siostrzyczka dziś pojechała do domku. Czemu Polarka nie chce nikt – pyta schronisko.

Polar ma około 8 tygodni. To maleństwo powinno wychowywać się w domu z kochającą rodziną, a nie w smutnym, zimnym schronisku. Musimy mu pomóc jak najszybciej znaleźć dach nad głową. Dzięki temu będzie się wychowywał w znacznie lepszych warunkach.

Tylko zobacz, jaki to cudowny psiak.

Adopcja psa – szczeniak potrzebuje miłości

Polarek docelowo będzie średnim pieskiem. Jest już zachipowany, ma też pierwsze szczepienie i książeczkę zdrowia. Tylko czeka na to, aż ktoś go pokocha i adoptuje.

Jeżeli jesteś zainteresowany przygarnięciem psiaka, wypełnij ankietę przedadopcyjną na profilu Celestyniaki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie na Facebooku. A nawet jeśli nie możesz adoptować Polarka, wciąż jesteś w stanie mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz post na jego temat, aby dotarł do jak największego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się ktoś, kto go pokocha i zapewni mu bezpieczny dom.

- Jesteś prześliczny, życzę ci dużo szczęścia. - Cudeńko kochane. Toż to sama słodycz. - Jaki cudny maluch – piszą komentujący.

My też uważamy, że Polar to przecudowny psiak. Jesteśmy przekonani, że z jego wdziękiem szybko znajdzie wspaniały domek. Mocno trzymamy za to kciuki.

Źródło: Facebook.com, Celestyniaki - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

