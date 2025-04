Żadne zwierzę nie zasługuje na to, żeby mieszkać w schronisku. A już na pewno nie powinny być na to skazane Bogu ducha winne szczeniaczki. Te maluchy nie zasłużyły na to, żeby dorastać w klatce, tylko w domku, u boku kochającej je rodziny. Niestety, choć robią furorę na TikToku, wciąż nikt się po nie nie zgłosił.

Psie gwiazdy TikToka do adopcji

Fundacja dla Szczeniąt Judyta opublikowała post dotyczący jej trzech podopiecznych. Te szczeniaczki to Beza, Muffinka i Habibi. Użytkownicy TikToka mogą je kojarzyć, bo film z ich udziałem cieszył się dużą popularnością na tej platformie. Niestety nie poszła za nią adopcja zwierzaków.

Miłości potrzebują. Opieki i pełnego beztroski dzieciństwa. (…) Pełno ochów i achów, gdy były maleńkie, a dziś cisza z chętnymi na domek. Wiecie co? To maluszki są. Psie dzieci. Bezradne, zdane na nas. Nie wiedzą, że życie może być piękne, ciekawe. Że poza klatką czeka na nie wielki i ciekawy świat – pisze Fundacja Judyta.

Te trzy słodziaki zasługują na to, aby dorastać w domu. Wystarczy dać im odrobinę ciepła i poczucie bezpieczeństwa, aby odwdzięczyły się bezgraniczną miłością. W ten sposób można zyskać przyjaciela na całe życie.

Tylko zobacz, jakie to cudowne maleństwa.

Adopcja psa – szczeniaki do adopcji

Psiaki potrzebują osoby, która je pokocha, przygarnie pod swój dach i wychowa. W związku z tym, że to jeszcze dzieciaki, przyzwyczają się w mig do tego, jak wygląda styl życia ich opiekuna i nie będą sprawiać problemów. Wymagają tylko dobroci, miłości i cierpliwości.

Jeżeli jesteś gotów na przygarnięcie któregoś z tych maluchów, skontaktuj się z wolontariuszką Kasią pod numerem telefonu 570-897-899. A nawet jeśli nie czujesz się na siłach, aby się nimi zaopiekować, wciąż możesz im pomóc. Wystarczy, że udostępnisz post na ich temat. Być może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się ktoś, kogo te psiaki zachwycą do tego stopnia, że zdecyduje się przygarnąć przynajmniej jednego z nich.

- Jakie cudowne maluszki. - Kochane słodziaki, serce mnie boli, gdy na nie patrzę. - Cudeńka słodkie – piszą komentujący.

Nie da się ukryć, że te maluchy są czarujące. Mamy nadzieję, że oczarują kogoś tak bardzo, aby ta osoba zapewniła im kochający dom.

Źródło: Facebook.com, Fundacja dla Szczeniąt Judyta

