Dla niektórych zwierząt schronisko jest tylko momentem przejściowym w ich życiu. Są też jednak pupile, dla których azyl staje się ponurą rzeczywistością. I do tej drugiej grupy należy Fokus. Ten psiak z dnia na dzień ma się coraz gorzej. Już całkiem stracił nadzieję na to, że kiedykolwiek znajdzie kochającą rodzinę, która przygarnie go pod swój dach. Musimy zrobić wszystko, aby to zmienić.

Z dnia na dzień jest z nim coraz gorzej

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie opublikowało na swoim facebookowym koncie post, w którym widzimy pięknego, ale niezwykle smutnego psa. To Fokus, który na dobre utkwił w azylu i nie pamięta świata poza nim.

Powoli umiera w środku… Najpilniejsza adopcja w schronisku. Fokus… Przyjęty w 2016. Przez te 8 lat jest cały czas w tym samym miejscu – pisze schronisko.

Tylko adopcja jest drogą, dzięki której ten cudowny psiak odzyska wiarę w ludzi. Na razie niestety z dnia na dzień jest z nim coraz gorzej.

Jest spanikowany, mocno lękowy, przerażony, biega na oślep. Nie robi żadnych postępów, a każdy dzień jest dla niego dosłownie walką o przeżycie w tym strachu – dodaje schronisko.

Aż serce pęka na myśl o tym, co musi czuć Fokus. Tylko zobacz, jaki to cudowny psiak.

Adopcja psa - Fokus walczy o przeżycie w schronisku

Fokusik ma 9 lat i waży niespełna 15 kg. Uwielbia bliskość człowieka, w związku z czym będzie cudownym przytulakiem dla każdego, kto otworzy przed nim serce. Jeśli to właśnie ty jesteś osobą, która chciałaby przygarnąć go pod swój dach, wypełnij ankietę przedadopcyjną na profilu Celestyniaki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie na Facebooku.

A nawet jeśli nie jesteś w stanie zaopiekować się Fokusem, nadal możesz mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jego temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się ktoś, kto pokocha go bezgranicznie.

- Kochany Fikusiku, nie trać nadziei. - Taki cudny psiak. - Trzymam za ciebie mocno kciuki Fokus – piszą komentujący.

My też mocno trzymamy kciuki za Fokusa. Mamy nadzieję, że w końcu znajdzie upragniony dom i kochającego człowieka, który się nim zaopiekuje.

Źródło: Facebook.com, Celestyniaki - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

