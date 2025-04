Elzunia przez 7 lat żyła na łańcuchu. Jej los zmienił się z dnia na dzień

Elzunia od dziecka była uwięziona. Przykuta do łańcucha nie dowiedziała się, jak może wyglądać życie pupila. Jej los zmienił się z dnia na dzień, a teraz tylko my jesteśmy w stanie jej pomóc. Zobacz, co możesz zrobić dla tej bidulki.