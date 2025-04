Niektóre zwierzaki mają wyjątkowego pecha w życiu. Ta sunia z pewnością do nich należy. Właściciel przechowywał ją w warunkach, które wołały o pomstę do nieba. Dodatkowo była skazana na rodzenie szczeniąt i to w takim samym otoczeniu. To, przez co przeszła ta bidulka, nie mieści się w głowie. Dlatego teraz musimy zrobić wszystko, aby los się do niej uśmiechnął.

Dzielna sunia urodziła dzieciaki w podłych warunkach

Fundacja Bonifacy opublikowała na swoim facebookowym koncie niezwykle przejmujący post. Widzimy w nim zdjęcia uroczej, niewielkiej, białej suni. Ta psinka wygląda na zmęczoną życiem, ale trudno jej się dziwić, biorąc pod uwagę to, co musiała przejść.

Ta dzielna sunia urodziła swoje dzieci (zapewne kolejne) w okropnych warunkach zapewnionych przez właścicieli. Abi nie zaznała wcześniej ani miłości, ani troski, opieki czy czułości – pisze fundacja.

Sunia została nieludzko potraktowana. Urodziła szczenięta w tragicznych warunkach, a potem zabrano jej dzieci. Ostatecznie sama wylądowała na bruku, co okazało się być dla niej ratunkiem.

Sam zobacz, jaka to urocza sunia.

Adopcja psa – Abi szuka bezpiecznego domu

Choć Abi została okrutnie skrzywdzona przez człowieka, nadal jest ufna i nie boi się ludzi. Wręcz przeciwnie – słucha się ich, nie sprawia kłopotów, grzecznie chodzi na smyczy, dobrze zachowuje się w miejscach publicznych i nie stresuje się jazdą samochodem. To naprawdę wychowany psiak, w co aż trudno uwierzyć, biorąc pod uwagę to, na jakie warunki skazali go poprzedni właściciele. Przebywa w domu tymczasowym, gdzie psychicznie dochodzi do siebie.

Jeśli chciałbyś zaopiekować się tą uroczą sunienką, skontaktuj się z Fundacją Bonifacy pod numerem telefonu 500 308 722. A nawet jeżeli nie jesteś w stanie zabrać jej pod swój dach, wciąż możesz jej pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jej temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Być może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się ktoś, kto pokocha Abi całym sercem.

- Wyjątkowej urody sunia. - Prześliczna – piszą komentujący.

My też uważamy, że Abi jest przeuroczą sunią i zasługuje na wszystko, co najlepsze. Mocno trzymamy kciuki za to, aby szybko znalazła bezpieczny dom i kochającą rodzinę.

Źródło: Facebook.com, Fundacja Bonifacy

