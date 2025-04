Niektóre psiaki od małego muszą mierzyć się z przeciwnościami losu. To, jak wiele musiał przeżyć ten zwierzak, woła o pomstę do nieba. Bakster bardzo boi się człowieka przez to, co musiał przez niego przejść. To właśnie ludzie skazali go na tak okrutny los. Teraz musimy zrobić wszystko, aby odzyskał wiarę w człowieczeństwo.

Przytulisko Głowno opublikowało na swoim facebookowym profilu post, który łamie nam serca. Widzimy w nim smutnego, stojącego na skraju budy psiaka. To Bakster, który już dawno stracił wiarę w ludzi.

Zabrany interwencyjnie z miejsca, gdzie miał bardzo złe warunki. Przetrzymywany w ciemnej, brudnej komórce bez wody i karmy. Nic więc dziwnego, że boi się człowieka i nie ma zaufania – pisze przytulisko.

Baksterek ma 3 lata i waży 10 kg. Bardzo boi się człowieka i potrzebuje chwili, żeby komukolwiek zaufać. Dlatego potrzebuje opiekuna, który będzie wobec niego cierpliwy, da mu czas i przestrzeń, a jednocześnie otoczy go miłością i bezpieczeństwem.

Sam zobacz, jaki to cudowny psiak.

Adopcja psa – Bakster szuka domu

Bakster, choć jest nieufny w stosunku do ludzi, nie ma problemu z innymi zwierzętami, więc może zamieszkać w domu, gdzie już są czworonogi. Oprócz tego jest zaszczepiony, zachipowany i odrobaczony – właściwie do wzięcia od zaraz.

Dlatego, jeśli marzysz o takim piesku jak Bakster, koniecznie skontaktuj się z Przytuliskiem Głowno, wysyłając SMS pod numerem telefonu 509 104 718. A jeśli nie jesteś w stanie przygarnąć go pod swój dach, wciąż możesz mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jego temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Może właśnie wśród twoich znajomych znajdzie się dobry człowiek, który się nim zaopiekuje.

- Aż łzy się cisną do oczu. - Oby jak najszybciej znalazł prawdziwy, kochający domek. - Takie piękności skrzywdzone – piszą komentujący.

Mocno trzymamy kciuki, żeby Baksterek znalazł bezpieczny dom i kochającą rodzinę, która przywróci mu wiarę w ludzi.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

