Na zwierzęta może spaść wiele dramatów, o czym przekonujemy się za każdym razem, gdy piszemy o jakimś czworonogu umieszczonym w azylu. Mało co jednak równa się tragedii związanej z utratą ukochanego opiekuna. Gdy właściciel jest dobry dla pupila, ten z reguły kocha go całym swoim małym serduszkiem. Nic więc dziwnego, że rozpada się ono na kawałki, gdy opiekuna nagle zabraknie. I właśnie to przytrafiło się temu cudownemu psiakowi – Bączkowi.

Opiekun Bączka umarł, a to był dopiero początek kłopotów

Przytulisko Głowno opublikowało na swoim facebookowym koncie post, który chwycił nas za serce. Na nagraniu widzimy cudownego, malutkiego i niezwykle smutnego psiaka. A jego historia jest porażająca.

Bączek po śmierci swojego opiekuna został zupełnie sam. Wystraszony, smutny, a jednocześnie tak bardzo lgnący do człowieka – pisze przytulisko.

Bączek ma 3 lata i jest bardzo przyjazny wobec ludzi oraz innych psów. To grzeczny, wychowany zwierzak, który z pewnością odda całe serce swojemu nowemu opiekunowi. Wystarczy, że ktoś otoczy go miłością i opieką, bo niestety po śmierci jego właściciela nikt tego nie zrobił. Dlatego psiak wylądował w azylu i został sam jak palec.

Sam zobacz, jaka to urocza psina.

Adopcja psa - Bączek zasługuje na lepszy los

Bączek potrafi chodzić na smyczy, jest zaszczepiony i zachipowany. Psiak tylko czeka na kogoś, kto przygarnie go pod swój dach. Jeśli to właśnie ty chciałbyś być tym szczęściarzem, skontaktuj się z Przytuliskiem Głowno pod numerem telefonu 509 104 718.

A nawet jeżeli nie możesz adoptować Bączka, wciąż jesteś w stanie mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz wpis na jego temat wśród swoich znajomych. Może to właśnie któryś z nich jest człowiekiem idealnym dla tego psiaka.

- Jak ja mu współczuję. Trzymaj się piesku. Wiem, że tęsknisz i wiem, jak bardzo. - Słodki, kochany i taki smutny. Trzymaj się piesku, jeszcze będziesz szczęśliwy! - Boże, jaki ten piesek jest wystraszony – piszą komentujący.

Wielu internautów ma nadzieję, że Bączek szybko znajdzie dom. My też na to liczymy i mocno trzymamy kciuki, żeby przygarnęła go najkochańsza rodzina pod słońcem. Ten psiak zasługuje na ich ogromną miłość i całe dobro tego świata.

Źródło: Facebook.com, Przytulisko Głowno

