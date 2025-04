W schroniskach pełno jest zwierzaków, które marzą o kochającej rodzinie i czekają na człowieka, który przygarnie je pod swój dach. Armin jest jednym z nich, ale on wyjątkowo tego potrzebuje. Już dawno stracił bowiem wiarę w człowieka i coraz gorzej radzi sobie w schronisku. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby los się do niego uśmiechnął.

Ten psiak nie mógł polegać na człowieku

Schronisko Na Paluchu udostępniło post dotyczący jednego ze swoich podopiecznych. To wyjątkowy biedak. Wiele razy zawiódł się na człowieku, a jego obecny stan wcale nie polepsza sytuacji.

Armin z każdym dniem coraz gorzej znosi schronisko, coraz mniej chętnie chodzi na spacery, jest smutny i przygaszony. (…) Jest psiakiem po przejściach. Nie mógł wcześniej polegać na człowieku, człowiek wielokrotnie go zawiódł – pisze schronisko.

To bardzo inteligentny pies, który potrzebuje tylko trochę uwagi, aby całe swoje serce oddać człowiekowi. Gdy się do niego przekona, na pewno szybko zapomni o krzywdach, które wcześniej wyrządzili mu ludzie.

Tylko zobacz, jaki to cudowny psiak.

Adopcja psa - Armin coraz gorzej znosi schronisko

Armin jest mądrym i ułożonym pieskiem. Umie chodzić na smyczy, nie boi się ruchliwych ulic i jazdy komunikacją miejską. W czasie podróży autem chętnie idzie spać i bez problemu wskakuje do samochodu. W dodatku szybko uczy się komend, więc będzie idealnym pupilem domowym.

Jeżeli chciałbyś, aby to właśnie w twoim domu wylądował Armin, skontaktuj się z jedną z wolontariuszek Schroniska Na Paluchu:

Magda 609 266 951,

Asia 501 779 937.

A nawet jeśli nie jesteś w stanie przygarnąć go pod swój dach, wciąż możesz mu pomóc. Wystarczy, że udostępnisz post na jego temat, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Wtedy zwiększysz szanse Armina na szybkie znalezienie domku.

- Armin… Cudowny psiak, którego życie przeciągnęło. - Jak najszybciej, żebyś znalazł domek i dobrego człowieka. - Udostępniam kochanego czarnulka – piszą komentujący.

Mocno trzymamy kciuki za Armina, żeby szybko znalazł dom i człowieka, który przywróci mu wiarę w ludzi. Ten psiak zasługuje na wszystko, co najlepsze.

Źródło: Facebook.com, Schronisko Na Paluchu

