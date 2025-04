4-miesięczna Cytrynka bezradna leżała w polu. Tylko zobacz, jak wiele strachu jest w oczach tej psinki

Ta maleńka bidulka nie zasłużyła na los, jaki ją spotkał. 4-miesięczna Cytrynka bezradna leżała w polu. Ledwo to przeżyła. Kojec stał się dla niej wybawieniem. Ale to szczeniak, który potrzebuje kochającego opiekuna. Zobacz, jak możesz mu pomóc go znaleźć.