Ich mama zrobiła wszystko, żeby przeżyły. Teraz czas na nas

Te kociaki nie miały łatwego początku, choć ich mama robiła wszystko, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. Teraz w końcu mogą odetchnąć. Czekają jednak na to, aby los się do nich uśmiechnął. A my możemy im w tym pomóc.