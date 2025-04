Jak sama nazwa wskazuje, husky syberyjski pochodzi z dalekiej Syberii. Był tam hodowany jako pies zaprzęgowy, posłuszny i chętnie współpracujący z ludźmi.

Ta rasa w latach 70-tych ubiegłego wieku zrobiła zawrotną karierę na całym świecie. Dumne, niebieskookie psiaki stały się miejskimi maskotkami. Trzeba jednak pamiętać, że husky nie nadają na kanapowych pieszczochów, nie służy im życie w mieście.

Gdy decydujesz się na zakup przedstawiciela tej rasy, pamiętaj o 4 najważniejszych zasadach jego pielęgnacji.

Aby być w formie, husky wymaga bardzo dużo aktywności fizycznej. Spokojny spacer to dla niego zdecydowanie za mało. Psa powinno się wyprowadzać w takie miejsce, gdzie może swobodnie i bezpiecznie pobiegać.

Wielu hodowców twierdzi, że przedstawiciele tej rasy potrzebują dziennie pokonać nawet 20 km. Trzeba przy tym wiedzieć, że husky nienawidzi upałów. Spacery nie powinny odbywać się w słońcu.

Warto pamiętać, że ten niebieskooki psiak lubi gonić poruszające się przedmioty, np. samochody i z tego powodu ma tendencję do ucieczek. Najlepiej używać długiej smyczy i szelek.

Zamknięty na ograniczonej przestrzeni wykazuje wielki talent do wynajdywania wszelkich dziur lub do robienia podkopów. Należy mieć to na uwadze, pozostawiając husky'ego na wiele godzin na podwórku.

Ozdobą psów tej rasy jest piękna, niezwykle gęsta sierść, która wymaga regularnego czesania. 2 razy do roku, gdy zwierzę ją zrzuca, trzeba to robić nawet kilka razy na dobę.

Wówczas najlepiej sprawdzi się szczotka z gęstymi cienkimi metalowymi końcami. Nie wolno zaniedbać czesania, bo potem trudno usunąć zbite "kołtuny". Psy nie wymagają innej specjalistycznej pielęgnacji typu trymowanie czy strzyżenie. Nie ma też konieczności kąpania husky'ego, jeśli będzie regularnie czesany.

Husky nie należą do takich łakomczuchów jak np. retrievery, ale prawidłowe żywienie jest ważne ze względu na wygląd sierści. Jeśli zdecydujemy się na karmę gotową, kupowaną w sklepie, powinna być ona bardzo dobrej jakości, odpowiednio zbilansowana.

Nie trzeba wtedy (a nawet nie należy) podawać psu dodatkowych preparatów witaminowych. Co do dawek, najlepiej stosować się do zaleceń producenta podanych na opakowaniu.

Jeśli zdecydujemy się sami gotować, wybierajmy mięso z chrząstkami, czyli z ludzkiego punktu widzenia - jak najgorszej jakości. Może to być wołowina, jagnięcina, baranina, cielęcina, wieprzowina (koniecznie gotowana), drób (też gotowany).

Wzbogaćmy dietę psa również o warzywa: marchew, buraki, seler, pietruszkę. Warto też uzupełnić jadłospis o biały ser, gotowane jajko, jabłka, banany.

Husky żyje w stadzie, jest psem towarzyskim i nie powinien przebywać długich godzin w samotności. Pozostawiony sam sobie nudzi się (często wtedy wyje), staje się nerwowy i nieszczęśliwy. Trzeba mu poświęcać dużo czasu, bawić się, albo zapewnić towarzystwo innych zwierząt.

Nie jest to rasa przeznaczona do stróżowania. Większość jej przedstawicieli jest przyjaźnie nastawiona wobec wszystkich. Wynika to z charakterystyki rasy husky - te psiaki miały z założenia być posłusznymi czworonogami, łatwo współpracującymi ze wszystkimi w zaprzęgu.

