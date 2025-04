Wiele zwierzaków zostaje skazanych na okrutny początek swojego życia. Dopiero co pisałyśmy, że ten psi dzieciak cierpi od urodzenia. Teraz dotarliśmy do nagrania, które przedstawia historię 3 szczeniaków. Psie rodzeństwo zostało porzucone pośrodku niczego i skazane na pastwę losu. Same znalazło ratunek, ale to wymagało od niego ogromnych pokładów odwagi.

3 szczeniaczki porzucone pośrodku niczego

Tiktokerka @josianealmeidaprotetora opublikowała na swoim profilu nagranie, w którym widzimy pustą drogę pośrodku niczego. Z jednej strony szosy znajduje się wysypisko śmieci, a z drugiej widnieją krzaki, z których wyszły… trzy szczeniaczki. Te maleństwa na początku były bardzo nieufne, ale szybko zdały sobie sprawę, że to ich jedyna szansa na ratunek.

Szczenięta potrzebowały kilku chwil, aby oswoić się z przyjaciółką tiktokerki, która je znalazła i postanowiła powoli do nich podejść. Następnie zebrały się na odwagę, podeszły do niej i tak same poprosiły o ratunek i uratowały swoje życie.

Sam zobacz, jak wyglądała ta niezwykle poruszająca scena.

Odważne szczeniaki błagały o pomoc

Tiktokerka zdradziła, że jej przyjaciółka przygarnęła szczeniaki. Te zostały zaszczepione i odrobaczone oraz nakarmione. Kobieta zapewniła im bezpieczeństwo i odpowiednie warunki na to, aby doszły do siebie i nieco podrosły.

Gdy tylko szczeniaki stały się nieco większe i zaufały na nowo człowiekowi, przyjaciółki zorganizowały wyjątkową akcję w klinice weterynaryjnej, w której pracuje tiktokerka. Dzięki temu udało im się znaleźć dom dla każdego z tych trzech szczeniaków.

Internauci nie mogą wyjść z zachwytu nad psiakami, ale też nad zachowaniem kobiet.

- Dziękuję za pomoc tym niewinnym dzieciom. - Jesteście prawdziwymi aniołami. - Dziękujemy za uratowanie życia – piszą komentujący.

Uwielbiamy historie, które kończą się happy endem. My też jesteśmy wdzięczni za każdego człowieka, który pomaga zwierzętom. One potrzebują bowiem ludzkiego wsparcia i miłości, aby wieść szczęśliwe życie.

Źródło: thedodo.com/TikTok.com, @josianealmeidaprotetora

