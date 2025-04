Któż z nas nie lubi sobie od czasu do czasu pozwolić na jakiś przysmaczek? A nasze pupile w szczególności kochają smaczki, które otrzymują np. za dobre zachowanie. Z reguły są to różnego rodzaju przekąski, które możemy kupić w sklepach. Ale czy na pewno musimy wydawać na nie fortunę? Wystarczy zajrzeć do lodówki, a możemy znaleźć zdrowe i pyszne przekąski, które pokocha nasz czworonóg.

Reklama

3 przysmaki, które masz w domu, a pokocha je twój pies

Oczywiście wiele prawdy jest w tym, że ludzkie jedzenie szkodzi zwierzętom. Jest bowiem cała grupa produktów, których lepiej nie dawać czworonogom. Ostatnio pisałyśmy np., że te 3 owoce poważnie zaszkodzą twojemu psu. Okazuje się jednak, że są też składniki, które mogą wpłynąć pozytywnie na jego zdrowie i nastrój. I właśnie je warto wykorzystywać jako smaczki dla pupila.

Przysmaki, które pokocha twój pies:

jabłko,

marchewka,

ogórek.

Jabłko, marchewka, ogórek – to przysmaki dla psa

Jabłko to owoc, który jest bardzo zdrowy i warto, aby znajdował się w diecie zarówno ludzi, jak i zwierzaków. Jest bogate w witaminę A, która wspomaga wzrok pupila i jednocześnie pozytywnie wpływa na jego skórę oraz wygląd sierści. Z kolei witamina C, która również zawarta jest w jabłku, wzmacnia układ odpornościowy psa i chroni go przed różnymi stanami zapalnymi. Ten popularny owoc jest też bogaty w błonnik, więc możemy mieć pewność, że nasyci naszego pupila.

Marchew to warzywo, które z pewnością posmakuje twojemu czworonożnemu przyjacielowi. Podobnie jak jabłko jest bogata w błonnik i witaminę C. Oprócz tego jednak posiada w swoim składzie witaminę E, która hamuje produkcję stanów zapalnych i działa na zwierzę odstresowująco. Świetnie wpływa też na zwierzaki, które cierpią na różne alergie. W marchewce znajdziemy także witaminę K. Ten składnik wzmacnia strukturę kości oraz krzepliwość krwi. Pomaga też utrzymać zdrowie dziąseł oraz serca. No i nie możemy zapominać o beta-karotenie, w który marchew jest najbogatsza. To składnik wpływający pozytywnie na wzrok zwierzęcia oraz wygląd jego sierści.

Ogórek też jest produktem, który twój pies pokocha. Wystarczy plasterek, aby zachwycić pupila smakiem. Jest on szczególnie ważny w procesie nawodnienia zwierzęcia. Ma też sporo witamin A, C i E oraz potasu. Ten ostatni korzystnie wpływa przede wszystkim na układ nerwowy naszego czworonoga.

Reklama

Czytaj także:

Jest 1 rzecz, którą możesz zrobić dla swojego psa. Na pewno ci za to podziękuje

Największy mit dotyczący psów obalony. Potrafią więcej, niż ci się wydaje

Właściciele dużych psów będą zasmuceni. Ich pupile są poważnie zagrożone