Nasze psiaki mają to do siebie, że lubią obserwować, gdy coś jemy. A my tak bardzo je kochamy, że nie potrafimy oprzeć się ich wdziękom i tym samym dzielimy się z nimi niektórymi produktami. Lepiej jednak na to uważać. Ludzkie jedzenie może być bowiem bardzo niebezpieczne dla naszego psiaka. Wszyscy słyszeliśmy, że lepiej nie dawać czworonogom czekolady. Okazuje się, że są również 3 owoce, które poważnie zaszkodzą twojemu psu, jeśli go nimi poczęstujesz.

3 owoce, które poważnie zaszkodzą twojemu psu

Wydawać się może, że owoce są bezpiecznymi i bardzo zdrowymi produktami. O ile dla nas mogą być prawdziwą bombą witaminową, o tyle dla naszych psów potrafią być naprawdę niebezpieczne. Szczególnie te 3 przysmaki mogą sprawić, że nasi pupile poważnie się pochorują.

Owoce, które szkodzą psu, to:

winogrono,

awokado,

pomarańcza.

Winogrono, awokado, pomarańcza – owoce, które szkodzą psu

Winogrono to owoc, który znajduje się wysoko na liście produktów bardzo niebezpiecznych dla psów. Zarówno w swojej świeżej formie, jak i jako rodzynki może im poważnie zaszkodzić, bo jest dla nich… toksyczny. Jest nawet w stanie doprowadzić do śmierci naszego pupila. A jeśli nie będzie aż tak tragiczny w skutkach, może wywołać ciężkie choroby jak ostra niewydolność nerek i bezmocz.

Awokado to super food, który nam kojarzy się z warzywem, ale w rzeczywistości zaliczany jest do owoców. W dodatku, o ile dla człowieka jest bardzo zdrowy, o tyle jest niezwykle niebezpieczny dla psów i kotów. Również zawiera w sobie toksyny, które prowadzą do wymiotów i biegunki, a w konsekwencji nawet do śmierci zwierzęcia.

Pomarańcza, a także inne owoce cytrusowe – np. mandarynki, cytryny, grejpfruty – również nie są wskazane dla naszych zwierzaków. O ile nie doprowadzą do ich śmierci, o tyle mogą spowodować przeróżne choroby układu pokarmowego. Zwiększają bowiem wydzielanie kwasów żołądkowych, a to prowadzi do boleści u naszego pupila, a także wymiotów i biegunek.

Źródło: butcherspetcare.com

