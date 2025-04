Na świecie jest wiele bezdomnych zwierząt, które są skazane na pastwę losu i muszą radzić sobie w pojedynkę. Żaden czworonóg na to nie zasłużył, ale starsze pupile mają większe szanse na przetrwanie bez człowieka. Z kolei maluchy, które nie znają świata, nie są w stanie poradzić sobie bez pomocy i opieki. Udowadnia to 2-miesięczna Mirabelka, która trafiła do schroniska w dramatycznym stanie.

2-miesięczna Mirabelka trafiła do schroniska w dramatycznym stanie

KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie opublikowało na swoim facebookowym profilu nagranie, które łamie nasze serca i wyciska nam łzy z oczu. Widzimy w nim maleńką sunię, zaledwie 2-miesięczną Mirabelkę, która leży i ledwo oddycha.

To 2-miesięczne maleństwo trafiło do schroniska z zapadniętym oskrzelem i obrzękiem krtani. Stwierdzono również zapalenie płuc. Jest podłączona pod tlen, dostaje antybiotyk dożylnie oraz jest nebulizowana dwa razy dziennie – pisze schronisko.

Ta maleńka biedaczka sama ma łzy w oczach i zupełne jej się nie dziwimy. Musi bowiem bardzo cierpieć. Aż nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak to psie dziecko znalazło się samo na ulicy, kto je wyrzucił, dlaczego zostało skazane na bezdomność… Takich pytań możemy zadawać bez liku, ale niestety nie poprawimy jego sytuacji.

Tylko zobacz, jaka to cudowna, a jednocześnie cierpiąca psinka.

Mirabelka potrzebuje pomocy. Bez nas nie przetrwa

Mirabelka jest jednym ze zwierzaków, które są w zaawansowanym leczeniu w schronisku. Wymaga hospitalizacji i czasu, żeby wydobrzeć. Aby jednak tak się stało, potrzebne jest długotrwałe leczenie. I w związku z tym my musimy ruszyć z pomocą.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie przebywa o wiele więcej zwierząt, które potrzebują podobnej pomocy jak Mirabelka. Organizacja nie jest w stanie samodzielnie sfinansować leczenia każdego czworonoga. Dlatego apeluje o pomoc i zorganizowała zbiórkę „Razem dla zwierząt ze schroniska” przy pomocy portalu pomagam.pl. Dzięki temu każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę i pomóc potrzebującym pupilom.

Jest też wspaniała wiadomość dla wszystkich osób, które chciałyby zaopiekować się Mirabelką.

Drodzy Państwo, wszystkie osoby zainteresowane adopcją Mirabelki zapraszamy do schroniska. Lekarze odpowiedzą na wszelkie pytania. Mirabelka może kontynuować leczenie poza schroniskiem – napisało schronisko w komentarzu pod postem.

Internauci już zainteresowali się tą bidulką. Zgłasza się coraz więcej chętnych, którzy chcieliby przygarnąć ją pod swój dach. Trzymają za nią kciuki, żeby szybko wyzdrowiała.

- Miłość od pierwszego wejrzenia. - Mam nadzieję, że będzie z nią wszystko dobrze. - Cudny piesek, musi być dobrze – piszą komentujący.

My też trzymamy mocno kciuki za Mirabelkę. Wierzymy, że błyskawicznie wyzdrowieje.

