Jakie rasy psów nadają się do mieszkania w bloku?

Przekonaj się, jakie rasy psów idealnie nadają się do życia w bloku. to nieprawda, że małe mieszkanie ogranicza spełnienie marzenia o posiadaniu psa! Trzeba tylko wiedzieć, jaką rasę najlepiej wybrać, by nie przypłaciła tej decyzji zdrowiem fizycznym, ani psychicznym.

Top 10 ras do mieszkania w bloku

Golden Retriever Chihuahua Cocker Spaniel Jack Russell Terrier Jamnik West Highland White Terrier Maltańczyk Shih Tzu Yorkshire Terrier Buldog Francuski

