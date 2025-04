Denerwują cię smugi na lustrach, a brudne okna sprawiają, że trudno ci się skupić we własnym domowym biurze? Dostajesz gęsiej skórki na widok zacieków na kabinie prysznicowej i na kafelkach? Drażnią cię ślady palców na szklanym blacie? Olga, bohaterka naszego filmu, także przeżywa katusze, gdy widzi coś takiego. A że nie cierpi myć okien i nie należy do osób, które mają czas i ochotę na ciągłe bieganie ze ściereczką, znalazła dobre rozwiązanie: w dbaniu o dom pomaga jej nowość od marki Kärcher – bateryjna myjka do okien WV 6, która sprawia, że w mgnieniu oka wszystkie gładkie powierzchnie lśnią jak nowe.

Reklama

Szybkość i wygoda z myjką Kärcher

Urządzenie jest poręczne, wygodne w użyciu, lekkie (waży jedynie 200 gramów) i dodatkowo pracuje bardzo cicho a to oznacza, że używa się go komfortowo. Sprawdza się zarówno wtedy, gdy na ogarnięcie mieszkania masz tylko kilka minut, jak i podczas gruntownych porządków. – Ważnym atutem tej myjki jest wbudowana bateria, która na intensywnych obrotach pracuje aż 100 minut, a więc nie trzeba przerywać sprzątania, żeby ją naładować – mówi Olga. – Przy większych porządkach przydaje się także ciekłokrystaliczny wyświetlacz, który pokazuje, ile czasu zostało do kolejnego ładowania. Urządzenie zostało pomyślane w taki sposób, żebyś na żadnym etapie nie musiała brudzić sobie rąk ani mieć kontaktu z detergentami.

W zestawie znajdziesz:

listwę ssącą i ssawkę,

spryskiwacz z padem z mikrofibry, wygodnym spustem i pojemnym zbiornikiem,

torebeczki z wydajnym koncentratem do czyszczenia okien, który radzi sobie nawet z najbardziej opornym zabrudzeniami, np. tłuszczem albo osiadającym na oknach pyłem,

ładowarkę.

Jak myć okna i inne szklane powierzchnie przy pomocy myjki marki Kärcher? Wystarczą 3 proste kroki:

1. Spryskujesz przeznaczoną do czyszczenia powierzchnię płynem, który usuwa wszystko to, czego nie chcesz widzieć na swoich oknach ani innych szklanych powierzchniach.

2. Rozcierasz płyn padem z mikrofibry.

3. Odsysasz myjką wilgoć wraz z brudem, przesuwając urządzenie po czyszczonej powierzchni w dowolną stronę. Gotowe!

Najlepsze jest to, że na okiennych szybach, szklanych stolikach, kabinie prysznicowej, kafelkach czy lustrze nie zostają żadne smugi, plamy, zacieki ani osady. Powierzchnie lśnią, jak nowe. „To dlatego, że myjka niczym odkurzacz dokładnie odsysa wodę z powierzchni, którą czyścimy” – tłumaczy Olga. Dodatkowe atuty: urządzenie działa w każdą możliwą stronę: góra-dół, prawo-lewo, po skosie, a nawet po łuku. Ma elastyczne, silikonowe listwy zbierające, dzięki którym dotrzemy nim do każdego zakamarka oraz zbiornik, dzięki któremu nie ma ryzyka, że woda zachlapie parapet albo podłogę.

Co możesz czyścić myjką do okien WV 6?

okna,

szyby samochodowe,

szklane stoliki i półki,

kabinę prysznicową,

płytki nad kuchennym blatem i w łazience,

lustro,

wszystkie inne gładkie powierzchnie.

Każdą z nich, w tym okna dachowe oraz ze szprosami, wyczyścisz o wiele szybciej niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod, nawet jeśli są ekstremalnie zabrudzone. „Mycie okien nie należy do moich ulubionych zajęć, ale z takim pomocnikiem jest efektywne, a nawet… całkiem przyjemne”, podsumowuje Olga i dodaje: „Jeśli szukacie urządzenia, które jest proste w obsłudze, skuteczne i – jak przystało na markę Kärcher – solidne i innowacyjne, to ta myjka będzie idealnym wyborem!”

Reklama