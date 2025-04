Na ogół chcemy, aby zlewozmywak służył przez 10, a nawet 15 lat. Można taki znaleźć zarówno wśród modeli stalowych jak i granitowych. I w jednej grupie, i w drugiej są modele jednokomorowe, tzw. półtorakomorowe (jedna komora mała i jedna duża) i dwukomorowe. Część zlewozmywaków ma ociekacze, a część nie. Są płytsze i głębsze. Są narożne i przeznaczone do montażu na zwykłej szafce. Najpierw zatem trzeba dokładnie wiedzieć jak duży zlewozmywak jest nam potrzebny, jaki zmieści się w naszej kuchni i gdzie ma być zamontowany. Trzeba dokładnie znać wymiary szafki na której planujemy montaż zlewu. W przeciwnym razie możemy dokonać złego zakupu. Jeśli mamy wątpliwości, zawsze warto porozmawiać z kompetentnym pracownikiem działu AGD w supermarkecie budowlanym, projektantem wnętrz lub poszukać informacji z zakresu AGD w czasopismach i w internecie.

Reklama

Zlewozmywaki stalowe

Zlewozmywak stalowy jednokomorowy można bez trudu znaleźć w supermarkecie budowlanym w cenie do 150 zł. Na pewno przetrwa on 10–15 lat, a nawet dłużej, choćbyśmy nie wiem jak intensywnie go użytkowali. Wcześniej może zniszczyć się szafka pod tym zlewem niż on. Oczywiście większe zlewozmywaki, z blachy najlepszej jakości, efektowniejsze wzorniczo są droższe. Ceny przekraczają czasem 1000 zł. Dobrze jest wiedzieć, że zlewozmywaki stalowe mogą mieć różną fakturę. Powierzchnia może być gładka polerowana albo matowa. Może też przypominać lnianą tkaninę. Niektórzy wolą stalowe zlewozmywaki z wykończeniem "len", bo mniej widać pozostające na powierzchni krople wody. Ale sporo zwolenników mają też zlewy gładkie matowe – ich użytkownicy podkreślają łatwość mycia. Wszystkie, nawet te tanie, są bardzo odporne odporne na wysoką temperaturę, kwasy, barwniki kolorowych warzyw. Trudno je zarysować.

Zlewozmywaki granitowe

Zlewy granitowe też bywają przystępne cenowo, jednak te przyzwoitej jakości na ogół kosztują powyżej 300 zł (małe), a duże znacznie więcej. Najtańsze są mniej trwałe od stalowych. Dlatego, jeśli ktoś szuka taniego modelu, lepiej zdecydować się na stalowy niż granitowy. Natomiast dobrej jakości granitowe zlewozmywaki są równie mocne jak stalowe, odporne na uderzenia, zarysowania, wysoką temperaturę i plamy. Warto też wyjaśnić określenie "granitowe". Te zlewozmywaki bowiem, o czym nie wszyscy wiedzą, są robione z żywic i zmielonego granitu, kwarcu albo krzemu. Im więcej jest w nich granitu tym są lepsze. Nie jest jednak tak, jak wskazywałaby nazwa, że są one z samego granitu i tak mocne jak ten piękny kamień.

Dopasowany do szafki

Wielkość zlewozmywaka trzeba dopasować do szafki i odwrotnie. Poniżej znajdziesz minimalne szerokości szafek pod najbardziej typowe zlewozmywaki. Bywają jednak też mniej typowe, dlatego na opakowaniu zlewozmywaka trzeba koniecznie przeczytać informację o minimalnej szerokości potrzebnej szafki lub zwrócić się o poradę do sprzedawcy zorientowanego w sprawach montażu.

Reklama