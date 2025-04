Czasem mamy na parapecie kilka kwiatów i każdy w innej doniczce. Taka różnorodna kompozycja też może być ładna, jeśli np. doniczki są w jednym kolorze, a różnią się kształtem lub jeśli są dopasowane kolorystycznie. Ale często warto doniczkowy misz masz uporządkować. Łatwo zrobić doniczki zupełnie inne niż te które mamy i które są w sklepach. Z czego zrobić? Możemy wykorzystać stare pojemniki na kwiaty lub inne naczynia. Czasem nawet nieciekawe wizualnie. Jeśli je okleimy, obwiążemy, pomalujemy, będą ładne i przydatne.

Reklama

1. Ze starej doniczki i koronki

Pomysł dla wielbicieli stylu romantycznego i rustykalnego. Wszystkie domowe rośliny możesz uprawiać w starych doniczkach ozdobionych koronką. Kup kilka metrów tzw. pasmanterii, czyli bawełnianej koronki szerokości 3 – 5 cm. Postaraj się o zwykłe gliniane doniczki w kolorze naturalnym lub szkliwione albo szklane naczynia, pozbawione dodatkowych ozdób. Opasz każdą doniczkę na górze lub w połowie wysokości koronkową taśmą. Możesz ją przykleić klejem lub przymocować np. na rzepy albo na taśmę dwustronnie klejącą. W takiej doniczce świetnie wyglądają storczyki.

2. W sukience z papieru

Papier może być szary lub kolorowy. Może to być nawet kolorowa gazeta. Wybór zależy od stylu wnętrza. Jeśli masz wnętrze w stylu eko, wybierz szary. Doniczkami mogą być w tym wypadku nawet pojemniki po jogurtach, margarynach czy farbach. Ich uroda nie ma znaczenia, bo przecież owiniemy je w papier. Wsyp na dno trochę kamyków, aby roślinom nie gniły korzenie. Posadź kwiaty w odpowiedniej ziemi, owiń papierem. Możesz przewiązać sznurkiem.

3. Z patyków lub kory

Ten sam patent co poprzednio. Posadź rośliny do jakichkolwiek, najlepiej plastikowych pojemników, pasujących wysokością i pojemnością do kwiatów. Nazbieraj na spacerze patyków i wyrównaj je wysokością. Oklej nimi pojemniki klejem do drewna i plastiku raz koło razu, aby nie było widać pojemników. Podobnie postępuj z korą.

4. Z kuchennych naczyń

Każdą domowa roślinę można posadzić w starych garnkach, formie do pieczenia na babkę, starym aluminiowym czajniku, wiaderku, a zioła, które rosną w małych plastikowych doniczkach, można wstawić nawet do kubków. Oczywiście wtedy, gdy te naczynia nie są ci już potrzebne. Naprawdę wyglądają efektownie, zwłaszcza na kuchennym parapecie.

5. Z puszek

Czasem mamy w domu kilka sporych puszek, np. po kawie, farbach. Można trzymać w nich różne \"przydasie\", ale można także pomalować je farbą do metalu i posadzić w nich kwiatki.

6. Z skrzynek po owocach

Zwykle takie skrzynki są ażurowe, ale to nie jest problem. Też nadają się na doniczki (z racji rozmiarów raczej na donice). Wystarczy, że wyłożysz je grubą folią i już możesz wypełnić je ziemią. W takiej donicy może rosnąć kilka roślin. Drewniane skrzynki możesz pomalować. Nadają się do domu i do ogrodu.

Reklama

7. Z koszyków i koszyczków

Wiklinowe, rattanowe, wyplatane z liści hiacynta wodnego czy z wiórów (kobiałki po truskawkach), we wszystkich mogą rosnąć rośliny, jeśli tylko wyłożysz je wytrzymałą folią.