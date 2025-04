Święta to magiczny czas, w którym możemy dać upust swojej wyobraźni i podążyć za marzeniami. Nawet jeśli stanie się to tylko w naszych głowach! Chyba każda kobieta ma jakieś pragnienie, którego spełnienie jest dla niej niemożliwe - choćby z przyczyn finansowych. Specjalnie dla was redaktorki Polki.pl wyjawiają takie marzenia!

Reklama

Wymarzone prezenty

Co sprezentowałabyś sobie pod choinkę, gdybyś miała nieograniczony budżet? Czekamy na wasze propozycje!

Niestety, większość naszych typów jest poza zasięgiem budżetowym - ich ceny sięgają kilku tysięcy złotych. Kto jednak zabroni nam marzyć? Kto wie, może Święty Mikołaj już wkrótce spełni nasze fantazje - byłyśmy bardzo grzeczne w tym roku!

Reklama

Zobacz inne porady świąteczne:

5 rad, jak nie przytyć w święta

Gwiazda betlejemska - jak ją pielęgnować?

Ozdoby choinkowe 2014 - 55 ozdób