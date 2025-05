Światło i prywatność pod kontrolą

Poddasze z naturalnym światłem to marzenie wielu z nas. Ale to właśnie tutaj odpowiednie sterowanie nim ma największe znaczenie. Okna dachowe FAKRO doświetlają wnętrza i wpływają na nasze samopoczucie. Z kolei rolety wewnętrzne FAKRO (takie jak ARP, ARF i APF) nie tylko chronią przed nadmiarem promieni słonecznych, lecz także tworzą komfortowe, jasne, przytulne warunki do pracy, zabawy czy odpoczynku.

Design, który podąża za tobą

Roleta ARF, dzięki zastosowaniu specjalnego materiału, całkowicie zaciemnia pomieszczenie nawet w środku dnia. To idealne rozwiązanie do sypialni na poddaszu czy pokoju dziecka, gdzie chcemy stworzyć prawdziwą oazę spokoju. Co więcej, możemy zatrzymać ją na dowolnej wysokości, dzięki czemu bez problemu dostosujemy ilość wpadającego światła do naszych potrzeb. Już wiemy, co oznacza, że stworzono je z myślą o codziennym komforcie!

Roleta ARF, Mat. prasowe

Coraz mocniej stawiamy na indywidualizm, również we wnętrzach. FAKRO odpowiada na ten trend modelem ARF Print, który pozwala spersonalizować nadruk na rolecie. To propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą, aby każdy element domu wyrażał ich styl i osobność.

Zwróć uwagę na wersję w kolorze roku 2025 – Mocha Mousse. Elegancki, ciepły odcień i subtelny połysk w połączeniu z delikatnym wzorem ozdobi każde nowoczesne wnętrze. Przyciąga wzrok i buduje wyjątkową atmosferę.

Roleta ARF w kolorze Mocha Mousse, Mat. prasowe

Szukasz elastycznych rozwiązań? Roleta plisowana APF z systemem top-down jest dla ciebie. Można ją ustawić zarówno od dołu, jak i od góry okna. Ty decydujesz, ile światła wpuszczasz i w której części domu chcesz zachować prywatność.

To świetny wybór do łazienek, sypialni czy kuchni na poddaszu. Wszędzie tam, gdzie ma wpadać naturalne światło, a gdzie nie chcemy czuć się na widoku. APF wpisuje się w aktualne trendy aranżacyjne. Model wygląda subtelnie i jednocześnie efektownie, a poddasze zyskuje z nim przytulny charakter. Jest też intuicyjny w obsłudze. Jak widzisz, z FAKRO zyskujesz pełną kontrolę nad światłem, klimatem i stylem swojego wnętrza.

Plisowana roleta APF, Mat. prasowe

Nowoczesna wygoda i funkcjonalność, bez wstawania z kanapy

To jednak nie koniec udogodnień. Masz okno wysoko, poza zasięgiem? To nie problem. Coraz więcej elementów naszego domu działa smart – rolety FAKRO również. Jeśli lubisz mieć wszystko pod kontrolą, wybierz wersje sterowane zdalnie.

Modele rolet (w tym ARF i ARP) można obsługiwać ręcznie, pilotem (Z-Wave) lub za pomocą aplikacji na smartfona w systemie WiFi Tuya. Tak jak jest nam najwygodniej. Wersję ARF Z-Wave Solar dodatkowo wyposażono w panel solarny. Efekt? Jest nie tylko jeszcze bardziej funkcjonalna, lecz także przyjazna dla środowiska.

Idealne dopasowanie i gwarancja jakości

Rolety FAKRO stworzono z myślą o konkretnych modelach okien dachowych marki. Dla nas oznacza to nie tylko łatwy montaż, lecz także zachowanie pełnej gwarancji na okna. To również pewność, że wszystko będzie działać sprawnie przez długie lata.

Bez względu na to, który model wybierzesz – klasyczną roletę ARP, nowoczesną zaciemniającą ARF, dekoracyjną ARF Print czy elastyczną APF – zyskujesz pełną kontrolę nad światłem, prywatnością i estetyką wnętrza. Rolety FAKRO to inwestycja w komfort, styl i funkcjonalność twojego domu. Bo każda chwila spędzona u siebie zasługuje na wyjątkową oprawę.

Roleta ARF, Mat. prasowe

Zainspiruj się i zaplanuj swoje idealne poddasze. Więcej informacji o marce FAKRO znajdziesz TUTAJ.

