Zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że wyprałaś swoje ubrania i zamiast przyjemnej świeżości czujesz… stęchliznę? Wbrew pozorom, nie jest to rzadka sytuacja i niewiele trzeba, aby do niej doszło. Skąd bierze się zapach stęchlizny? Istnieje kilka przyczyn, jednak główną jest wilgoć. Jej efektem są zarodki pleśni, które powodują brzydki zapaszek. Zatęchnione ubrania są również skutkiem nieodpowiedniego suszenia, zaniedbania pralki czy rzadko czyszczonej szafy. Sprawdź, jak uniknąć tego problemu oraz co zrobić, jeśli nasze ubrania nie pachną fiołkami!

Przyczyna numer 1: nieodpowiednie suszenie ubrań

Wiele osób myśli, że wystarczy tylko uprać ubrania, by były czyste i pachnące. To błąd! Równie ważny jest sposób, w jaki je suszymy. Jak to robić, aby zapobiec zapachowi stęchlizny?

Wyjmij pranie z pralki od razu po zakończeniu cyklu. Zbyt długi pobyt we wnętrzu bębna pralki może spowodować nieprzyjemny zapach. Nie susz ubrań w łazience, ponieważ jest w niej wilgotno. Nie wieszaj odzieży zbyt „gęsto” - nie powinna się w żaden sposób stykać. Jeśli kładziemy ciuchy na sobie, nie mogą dobrze wyschnąć i zaczynają brzydko pachnieć.

Jeszcze jedna ważna rzecz! Gdy chowamy ubrania do szafy, muszą być całkowicie suche.

Przyczyna numer 2 - zaniedbana pralka

Pralka jest jednym z najczęściej używanych sprzętów w domu. Jednak czy wiesz, jak dbać o nią, by długo służyła i była czysta? Nieodpowiednie korzystanie z niej może spowodować rozwój bakterii, a w efekcie zapach stęchlizny. Jak temu zapobiec?

Zawsze po praniu zostaw otwarte drzwiczki urządzenia, aby mogło się przewietrzyć. Warto raz na jakiś czas nastawić pralkę na puste pranie w wysokiej temperaturze. Nie dodawaj proszku ani płynu. Po skończonym praniu dokładnie umyj wszystkie uszczelki wodą z octem. Nie używaj zbyt dużo detergentów. Resztki proszku czy płynu do płukania mogą zbierać się na uszczelkach i ściankach. Efekt? Pleśń i zapach stęchlizny. Nie wiesz jak dużo powinnaś dodawać detergentów? Sprawdź zalecenia producenta z tyłu opakowania.

Pamiętaj, żeby podczas prania korzystać tylko ze sprawdzonych środków czystości. Dla dobra naszej pralki, ubrań i własnego samopoczucia :). My polecamy linię Persil Against Bad Odors, czyli żel do prania Persil Against Bad Odors oraz kapsułki Discs 4w1 Persil Against Bad Odors. Ten sprawdzony duet to niezawodny sposób, by utrzymać świeży zapach i higieniczną czystość ubrań. Dzięki Technologii Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów środki z linii Persil Against Bad Odors Środki wnikają we włókna tkanin i zwalczają brzydkie zapachy.

Przyczyna numer 3: brudna i zamknięta szafa

Nieprzyjemne zapachy mogą powstać na skutek bakterii lub dłuższego przechowywania ubrań w zamkniętej szafie. Dlatego warto regularnie wietrzyć szafę, a także myć ją raz na miesiąc. Podobnie postępuj w przypadku komody. Gdy zmienia się pora roku, spakuj nienoszone ubrania do hermetycznych pokrowców lub worków próżniowych. Zaoszczędzisz sporo miejsca i skutecznie ochronisz odzież przed zniszczeniem i bakteriami.

Co zrobić w sytuacji, gdy nasze ubrania już niestety pachną stęchlizną?

Wyprasuj je – pod wpływem gorącej temperatury, zapach powinien zniknąć. Do pojemnika ze spryskiwaczem wlej wódkę lub spirytus salicylowy. Spryskaj ubrania, a alkohol wywabi nieprzyjemny aromat. Włóż ciuch do zamrażarki na kilka godzin. Po raz kolejny świetnie się sprawdzi też linia Persil Against Bad Odors. Żel do prania Persil Against Bad Odors oraz kapsułki Discs 4w1 Persil Against Bad Odors skutecznie zneutralizują brzydki zapach ubrań i zapewnią im wyjątkową świeżość, oraz czystość. Jest to Technologii Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów, która wnika we włókna tkanin i zwalcza brzydkie zapachy.

