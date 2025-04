" Dlaczego inaczej powinniśmy zadbać o naszą skórę po letnich wakacjach? Nasza skóra może odczuwać skutki zmiany środowiska, klimatu czy odmiennych nawyków pielęgnacyjnych, tak może stać się także latem. Nierzadko staje się, że letnia beztroska ma także wpływ na pogorszenie kondycji cery, gdy w tym okresie pomijamy odpowiednią pielęgnację i zaniedbujemy naszą skórę skupieni na urokach wakacji. Po powrocie z urlopu moi klienci często zgłaszają uczucie ściągnięcia skóry, nadmierne przesuszenie, pojawienie się nowych zmarszczek, przebarwień, dlatego nasza skóra wymaga po tym okresie często znaczącej reanimacji" - wyjaśnia Sylwia Smyk.

Jak zatem odpowiednio zadbać o skórę po okresie wakacyjnym?

Po powrocie z urlopu skóra niestety wymaga z naszej strony jeszcze większej uwagi niż zwykle. Konieczne jest zapewnienie jej nawilżenia – zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Spożywanie minimum dwóch litrów wody dziennie to absolutna podstawa. Głównym zamierzeniem działań w gabinecie jest przywrócenie integralności warstwy hydrolipidowej, która pod wpływem wspomnianych wcześniej czynników może ulec osłabieniu. Struktura ta składa się zarówno z cząsteczek wody, kwasów tłuszczowych oraz ceramidów. Dbanie o skórę powinno skupiać się na przywróceniu odpowiedniego nawilżenia poprzez wsparcie naturalnego mechanizmu nawadniania skóry oraz wzmocnienie jej naturalnej bariery ochronnej. W tym celu, poza wyborem odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji domowej, istotne jest unikanie zastosowania zbyt agresywnych produktów kosmetycznych oraz preferowanie łagodnych środków myjących wyjaśnia Sylwia Smyk.

Dlaczego odpowiednie nawilżenie skóry jest tak ważne?

Przede wszystkim z tego powodu, że tylko skóra odpowiednio i głęboko nawilżona jest w stanie prawidłowo funkcjonować oraz aktywować procesy regeneracyjne. Dodatkowo w odpowiedzi na pierwotne przesuszenie może zdarzyć się, że skóra zwiększa produkcję sebum. Dlaczego? Sebum zawiera lipidy, które pomagają zatrzymać wilgoć w skórze. W przypadku przesuszenia organizm może reagować zwiększając jego produkcję, aby zrekompensować utratę wilgoci i nawilżyć skórę. Jednak ważne jest zrozumienie, że nadmierna produkcja sebum również może prowadzić do problemów skórnych, takich jak trądzik czy zatkane pory. Dlatego odpowiednia pielęgnacja skóry, w tym nawilżanie i używanie odpowiednich produktów do pielęgnacji, jest istotna dla utrzymania zdrowego balansu. W rezultacie, w okresie jesienno-zimowym obserwuje się wzmożone występowanie problemów trądzikowych, wyprysków oraz podskórnych grudek - dodaje Sylwia Smyk.

Jakie zabiegi możemy wykonać samodzielnie w domu?

Pierwszym domowym zabiegiem, który ułatwi Ci regenerację skóry po wakacjach, jest peeling, najlepiej enzymatyczny. Dlaczego? Podczas procesu złuszczania usuwamy martwe komórki naskórka, co przyczynia się do odzyskania zdrowego i promiennego wyglądu skóry. Regularne stosowanie peelingu ma za zadanie stymulowanie naturalnego procesu odnowy skóry oraz wspieranie jej regeneracyjnych mechanizmów. Dzięki temu Twoja skóra odzyskuje gładkość, elastyczność oraz zdrowy blask. Ten zabieg stanowi fundamentalny krok w procesie przywracania skórze jej optymalnego stanu. Peeling jest więc zabiegiem wprowadzającym do dalszych etapów regeneracji skóry.

Z jakimi problemami musimy sobie jeszcze radzić?

Okres letnich dni, to czas, kiedy jesteśmy narażeni w większej mierze na promieniowanie słoneczne. Pokłosiem wakacyjnych wojaży często są także przebarwienia posłoneczne. Częsta ekspozycja na słońce bez odpowiedniego zabezpieczenia skóry nierzadko może doprowadzić do powstania na jej powierzchni przebarwień w postaci piegów, ostudy czy plam starczych. Czasami mimo ochrony przed promieniowaniem słonecznym również skarżymy się na powstawanie przebarwień. Niestety w przypadku skór z nadmierną produkcją melaniny, nawet unikając bezpośredniego wystawiania się na słońce, nie jesteśmy w stanie uniknąć przebarwień. Za główny czynnik wpływający na pojawienie się melasmy uważane są zaburzenia funkcjonowania hormonów. Niewłaściwa praca układu hormonalnego powoduje aktywację enzymu tyrozynazy, który jest odpowiedzialny za syntezę melaniny. Niemniej jednak, na powstawanie tego typu przebarwień wpływają również uwarunkowania genetyczne, stosowanie doustnych środków hormonalnych, zaburzenia funkcjonowania jajników, niektóre składniki zawarte w kosmetykach i lekach, tabletki antykoncepcyjne czy też leki przeciwdepresyjne. Ostuda (melasma), jest w dużym stopniu związana nie tylko z działaniem promieniowania UV na skórę, ale również z ciepłotą skóry, uszkodzeniem śródbłonka naczyń włosowatych skóry czy też stresem oksydacyjnym.

Co zrobić, gdy na skórze zauważasz nieestetyczne przebarwienia?

Z pewnością należy działać i próbować je usunąć, aczkolwiek ostateczny efekt zależy od podłoża problemu oraz jego nasilenia. Płytkie, jasnobrązowe przebarwienia naskórkowe są z reguły łatwiejsze do wyeliminowania. W codziennej pracy w salonie Nice SPA wspieram się aparatem Lumiscan, który służy do komputerowej analizy skóry. Dzięki niemu jestem w stanie precyzyjnie i szczegółowo określić umiejscowienie przebarwień, nawet tych niewidocznych gołym okiem oraz stopień ich zaawansowania. Najwięcej kłopotu sprawia usunięcie ciemnobrązowych plam umiejscowionych głęboko w skórze. Proces zajmie więcej czasu i wymaga cierpliwości, jednak nie jest niemożliwy. Jednym z najskuteczniejszych sposobów w walce z niechcianymi przebarwieniami są kwasy, które stymulują regenerację skóry, odnawiają naskórek, złuszczają, a także przebudowują skórę właściwą. Należy jednak wstrzymać się z wprowadzeniem zabiegów, przy których występuję intensywne złuszczanie aż do późnej jesieni. Najskuteczniejszy w walce z przebarwieniami jest kwas traneksamowy, ferulowy, kojowy i azealinowy oraz witamina C. Przy kuracjach kwasami należy bezwzględnie pamiętać o aplikacji kremów z wysokim filtrem. Systematyczne stosowanie kwasów w celu redukcji przebarwień przynosi efektywną poprawę kondycji skóry.

Jak mają radzić sobie osoby ze skórą naczyniową?

U osób o szczególnie wrażliwej skórze naczyniowej, po wystawieniu na działanie słońca mogą pojawić się objawy takie jak pęknięte naczynia krwionośne lub zwiększony rumień. Pielęgnacja skóry powinna skupić się na wzmocnieniu struktury naczyń krwionośnych oraz zwiększeniu ich elastyczności i odporności. W kremach warto zwrócić uwagę na składniki takie jak witamina C, rutyna, ekstrakt z nostrzyka, miłorząb japoński czy wyciąg z kasztanowca, które wspomogą ten proces - wyjaśnia Sylwia Smyk.