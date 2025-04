Salon lub pokój dzienny ozdobiony motywem kwiatowym jest zawsze modny. Projektanci tkanin i tapet uwielbiają bowiem kwiaty. Czasem są one przedstawione bardzo naturalistycznie, a innym razem graficznie lub nawiązują do sztuki ludowej. Bywa, że na topie są pałacowe róże, często stosowane w angielskich domach lub delikatna sielska łączka pasująca do wnętrz rustykalnych albo kwiaty egzotyczne, charakterystyczne dla stylu orientalnego lub kolonialnego. Teraz modne są właściwie każde.

Wybieramy motyw kwiatowy

Do salonu w stylu klasycznym, pałacowym będzie pasował np. motyw róży, peonii, mieczyka, storczyka.

Do salonu lub pokoju dziennego w stylu bardziej wiejskim, a także dworkowym – tzw. łączka, maki, tulipany, fiołki, chabry.

Do pokoju w stylu prowansalskim oczywiście lawenda, ale również wrzos. Można także umiejętnie wykorzystać tu inne kwiaty kojarzące się z prowincjonalnym, wiejskim ogródkiem.

Do stylu toskańskiego pasują słoneczniki, maki, motyw kwitnącej i owocującej gałązki cytrusów.

Do wnętrza w stylu eko - drobne, dyskretne kwiaty ziół.

Do stylu kolonialnego - np. storczyki, strelicje

Ostrożnie z łączeniem kwiatów

Najbezpieczniej jest wybrać jeden motyw kwiatowy, albo kwiaty w pewnym sensie "z tego samego ogródka". Połączenie np. zasłon w duże wyraziste kwiaty storczyków ze skromnymi chabrami lub koniczynkami raczej nigdy nie będzie dobrze wyglądać, bo te rośliny są sobie obce. Jedne rosną na naszych sielskich polach, a drugie w odległej egzotycznej dżungli.

Unikaj nadmiaru kwiatów

Nawet jeśli są to kwiaty sobie bliskie (np. niezapominajki i tulipany) i pasują do siebie kolorystycznie. Bardzo łatwo bowiem o efekt "przesłodzenia". Jeśli obicie kanapy jest w kwiaty, to poduszki powinny być raczej gładkie, powtarzające jedną lub dwie barwy tkaniny obiciowej. W takim salonie z kwiecistą kanapą możesz jeszcze pokusić się ew. o zasłony w kwiaty, ale dywan z tym motywem lub ukwiecona ściana to już byłaby przesada. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby nakryć stół porcelaną w kwiaty i ustawić w salonie kilka kwiatów doniczkowych.

Kwiaty w duecie z innym wzorem

Można stworzyć ciekawy salon, łącząc kwiaty nie tylko z gładkimi tkaninami, ale też np. kratą, pasami, kołami czy groszkami. Trzeba mieć jednak pewną biegłość w łączeniu wzorów. Dobrze jest kierować się zasadą, że zawsze wszystkie zastosowane wzory musi łączyć wspólna kolorystyka. Poza tym, jeśli nastawisz się, że motyw kwiatów będzie dominujący, to kraty lub pasów powinno być niewiele. Przykład: wieszamy w salonie kwieciste zasłony, a na gładkiej kanapie kładziemy dwie poduszki w kratę i jedną w kwiaty. Inna możliwość: Do kwiecistych zasłon dobieramy gładką kanapę, jeden gładki fotel i jeden w pasy.

Jak ukwiecić ścianę salonu

Najłatwiej jedną ze ścian ozdobić fototapetą lub tapetą na flizelinie w kwiaty. Może to być duży, wyrazisty wzór lub inny, taki, jaki lubimy. Szczególnie warto polecić tapety na flizelinie, bo łatwo je potem zerwać.

Poza tapetami i fototapetami ciekawą propozycją są naklejki w kwiaty. Oferują je np. supermarkety budowlane w cenie 20–30 zł. Można też na gładkiej ścianie namalować kwiaty przez szablon.