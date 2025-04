Doskonałe usuwanie plam w pierwszym praniu

Prosto z pracy, podróży biznesowej, przez codzienną komunikację miejską, do domu, opieki nad dziećmi, albo na wspólny obiad z przyjaciółmi czy wyjście z rodziną. Żyjemy bardzo dynamicznie. Wszechobecny pośpiech powoduje, że nasze ubrania codziennie narażone są na niekontrolowane ryzyko najróżniejszych plam w każdej z tych sytuacji.

Intensywny tryb życia sprawia, że często wpadamy w rutynę, szukamy swoistych skrótów, które sprawiają, że nasze wybory stają się szybkie i łatwe. Dlatego też nasze umysły wykształciły mechanizmy, które posyłają nasze ulubione ubrania na dno szaf, ponieważ podświadomie wzbudzają one w nas obawę o ich zabrudzenie. W zamian fundujemy sobie kolejny tzw. "bezpieczny zestaw".

Odważ się nosić, co zechcesz dzięki Arielowi

fot. materiały prasowa

To właśnie, dlatego Ariel opracował nową, lepszą formułę, która gwarantuje doskonałą skuteczność usuwania plam w pierwszym praniu. Czystość twoich ubrań jest zagwarantowana, więc możesz odważyć się nosić wszystko, co zechcesz, kiedy masz na to ochotę, bez obaw o plamy.

fot. materiały prasowe

Ariel gwarantuje czystość

Dzięki wykorzystaniu modelowania i symulacji technologicznej, Ariel może przewidzieć miliony rezultatów wywabiania różnych plam z różnego rodzaju tkanin. Korzystając z tych obserwacji, naukowcy technologii włókienniczych Ariela opracowali unikalną, najlepszą formułę Ariela, która jest w stanie określić optymalną ilość każdego pojedynczego składnika niezbędnego do usunięcia wielu rodzajów plam na wielu różnych rodzajach tkanin.

Ariel usuwa plamy już po pierwszym praniu

Wykorzystując siłę, opatentowanego przez P&G, "Stain Fighting Complex", czyli specjalnie opracowaną mieszankę składników, Ariel gwarantuje znakomite usunięcie plam już podczas pierwszego prania.

Formuła "Shield Technology" zapobiega powstawaniu plam na skutek ponownego kontaktu tkaniny z zabrudzeniami obecnymi w wodzie podczas prania.

Po głębokim oczyszczeniu, eliminującym wszelkie zalegające plamy oraz osady, które mogą one pozostawić, składniki zapachowe są umieszczane na perfekcyjnie czystych ubraniach, potęgując ich uczucie świeżości i czystości, którą zapewnia im Ariel.