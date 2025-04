Takich modeli jak Pralka Bosch ActiveOxygen Refresh nie jest jeszcze dużo w sklepach. Największym zaskoczeniem dla wielu osób może być program odświeżania czystej, ale nie pachnącej świeżością garderoby, bez wody. Zamiast niej stosuje się aktywny tlen. Pralka ta ma także wiele innych przydatnych funkcji, np. program krótki 15 minut, możliwość dołożenia ubrania w trakcie trwania prania i funkcję umożliwiającą dołożenie prania w trakcie trwania cyklu (gdy ci się przypomni, że czegoś nie wrzuciłaś). Użytkownicy chwalą cichą pracę i perfekcyjne pranie, co ma znaczenie przy mocno zaplamionej odzieży. Jest to model ładowany od przodu, o typowych wymiarach (szerokość 60 cm i głębokość 59 cm). Liczba obrotów wirowania wynosi 1200.

Pralka Bosch – tlen zamiast wody

W modelu z programem ActiveOxygen Refresh możliwe jest takie ustawienie, aby pralka nie zużywała ani wody, ani detergentu, a zawartość bębna była czysta i pachniała świeżością. Ten program jest przeznaczony do odzieży lub pościeli, które długo leżały na dnie szafy i straciły świeży zapach. Można także w ten sposób odświeżyć np. narzutę na łóżko, czy bluzkę, założoną tylko raz. Program trwa ok. 45 minut. Do wnętrza pralki wpuszczany jest aktywny tlen.

Program tylko 15 minut

Nowe pralki Bosch, w tym model ActiveOxygen Refresh, posiadają super krótki program 15 minut. Jeśli go nastawiasz, do bębna pralki możesz włożyć 2 kg prania. Zostaną one w ciągu 15 minut uprane, wypłukane i odwirowane. Program ten nadaje się do ubrań po jednodniowym noszeniu, bez zaplamień.

Inne zalety pralki Bosch ActiveOxygen Refresh

Model pralki WAW 24740PL z technologią ActiveOxygen Refresh posiada również:

TimePerfect – ta funkcja pozwala skrócić czas prania. Nie oszczędzamy energii i wody, ale pierzemy bardzo szybko.

– ta funkcja pozwala skrócić czas prania. Nie oszczędzamy energii i wody, ale pierzemy bardzo szybko. EcoPerfect. Czas prania jest wydłużony, ale pralka zużywa mniej energii, co dla wielu osób jest zaskoczeniem.

Czas prania jest wydłużony, ale pralka zużywa mniej energii, co dla wielu osób jest zaskoczeniem. ActiveOxygen. Gwarantuje higieniczne pranie w niskich temperaturach

Gwarantuje higieniczne pranie w niskich temperaturach Duży załadunek. Wynosi on 9 kg, ale oczywiście tylko na niektórych programach, np. "Bawełna". Trzeba dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i dopasować załadunek do programu. Przeciążenie jest niedobre dla pralki.

Wynosi on 9 kg, ale oczywiście tylko na niektórych programach, np. "Bawełna". Trzeba dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i dopasować załadunek do programu. Przeciążenie jest niedobre dla pralki. Program antyalergiczny. Po jego włączeniu pralka uruchamia dodatkowe płukanie, aby jak najstaranniej usunąć detergent.

Po jego włączeniu pralka uruchamia dodatkowe płukanie, aby jak najstaranniej usunąć detergent. Start/Pauza. Ta funkcja pozwala dołożyć pranie w trakcie trwania programu, jeśli o czymś zapomnisz.

Ta funkcja pozwala dołożyć pranie w trakcie trwania programu, jeśli o czymś zapomnisz. Opóźniony start. Możesz zaprogramować długi cykl prania na godziny nocne i rano powiesić wyprane rzeczy.

Możesz zaprogramować długi cykl prania na godziny nocne i rano powiesić wyprane rzeczy. Dobra klasa efektywności energetycznej: jest to klasa A+++ czyli najwyższa obecnie. Szacuje się, że pralka ta zużywa rocznie 152 kWh, co kosztuje ok. 83 zł. Na jeden cyk prania z pełnym załadunkiem zużycie prądu wynosi 0,92 kWh.

jest to klasa A+++ czyli najwyższa obecnie. Szacuje się, że pralka ta zużywa rocznie 152 kWh, co kosztuje ok. 83 zł. Na jeden cyk prania z pełnym załadunkiem zużycie prądu wynosi 0,92 kWh. Zużycie wody. Na jeden cykle prania pralka zużywa 51 l wody.

Na jeden cykle prania pralka zużywa 51 l wody. Cichy silnik. W czasie prania ta pralka Bosch emituje hałas ok. 48 decybeli (dB). Praktycznie nie słychać jej, gdy drzwi łazienki są zamknięte. Podczas wirowania hałas zwiększa się do 78 dB. To także dobry wynik w porównaniu z konkurencją.

Cena pralki Bosch ActiveOxygen Refresh

Na razie pralka kosztuje w granicach 3000 zł w sklepach internetowych. Jest jednak szansa, że niedługo, gdy wejdą nowe modele, ten trochę stanieje.

