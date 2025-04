Żywiak chlebowiak ma dokładnie takie samo modus operandi, jak np. mole spożywcze. Żeruje w suchych produktach, zanieczyszczając je i sprawiając, że nie nadają się już do użytku. Jest jednak dużo mniejszy od swojego konkurenta. Zobacz, co lubi, a co go skutecznie odstrasza.

Żywiak chlebowiec to niewielki robak z rodziny kołatkowatych, który jest jednym z najczęściej zalegających się robaków w domu. Nie osiąga rozmiarów większych, niż 5 mm. Młode osobniki mogą mieć ok. 2 mm długości. Żywiaki są ciemnobrązowe lub lekko rdzawe, jednak bywają praktycznie niezauważalne.

Urzędują najczęściej w suchej żywności, ale możesz spotkać je także w lekach oraz suszach herbacianych. Nazywany jest często żukiem aptecznym. Często atakuje także książki oraz archiwa, drążąc tunele w zbiorach.

Możesz przynieść je do domu ze sklepu razem z zakupami, ale żywiak może także wlecieć do domu przez otwarte okno. Największą aktywność wykazują w miesiącach letnich. Problematyczne jest ich szybkie rozmnażanie i rozprzestrzenianie się.

fot. Żywiak chlebowiec/Adobe Stock, fotomolka

Swoje gniazdo żywiaki zakładają w różnych miejscach. Mogą to być szafki lub szuflady z żywnością, ale także przestrzenie za meblami, do których człowiek ma ograniczony dostęp. Często chowają się w rogach i zakamarkach, ale zawsze w miejscach, gdzie jest szybki dostęp do miejsc żeru. Samica składa jaja w niewidocznych miejscach, a larwy chlebowca stopniowo zmieniają się w poczwarki, a następnie w dorosłe osobniki.

Larwy chlebowca wyglądają podobnie do larw moli spożywczych. Mają wygięty kształt oraz jasny, biały lub kremowy kolor. Są niewielkie i pozbawione odnóży oraz skrzydełek. Niestety, larwy są wyjątkowo trudne do zauważenia, ponieważ często mają kolor suchej żywności czy leków, przez co świetnie się kamuflują.

Samica żywiaka składa często jaja także bezpośrednio w żywności, zostawia tam także swoje odchody. Po złożeniu jaj umiera.

fot. Żywiak chlebowiec: gniazdo i larwy/Adobe Stock, Tomasz

Jeśli żywiak chlebowiec zadomowi się w twoich szafkach, najprawdopodobniej większość suchej żywności będzie do wyrzucenia - szczególnie, jeśli przechowujesz ją w oryginalnych opakowaniach, często otwartych.

Na żywiaka działają te same środki, co na tzw. owady biegające, a więc karaluchy, prusaki, etc. Dużo trudniej jednak je dostrzec i znaleźć ich gniazda, dlatego najlepiej będzie dokładnie odkurzyć i umyć całą kuchnię, a najlepiej też całe mieszkanie.

Pułapka na żywiaka chlebowca

Dobrym pomysłem jest zakup pułapki na żywiaka. Dostępne są one w formie lepów nasączonych feromonami. Przyciągają one szkodniki i zatrzymują je w mocnym kleju. W ten sposób możesz pozbyć się dorosłych osobników, ale nadal musisz znaleźć i zniszczyć gniazdo oraz larwy.

Żywiak chlebowiec nie jest groźny dla człowieka sam w sobie. Nie gryzie, ale zostawia w żywności swoje odchody, które z kolei mogą przyczynić się do przenoszenia i rozwoju chorób. Dlatego tak ważne jest szybkie pozbycie się całej zainfekowanej żywności oraz usunięcie gniazd żywiaków.

fot. Żywiak chlebowiec/Adobe Stock, Tomasz

