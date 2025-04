Trik z monetą w zamrażarce jest prosty. Wystarczy moneta i kubek z wodą.

Przed wyjazdem najczęściej myjemy naczynia, wynosimy śmieci, podlewamy kwiaty i zamykamy okna. Wielu z nas robi też porządki w lodówce – staramy się, by zostało w niej jak najmniej produktów, a niektóre produkty mrozimy.

Jest jedna rzecz, którą warto zrobić w związku z zamrażarką niedługo przed wyjazdem, podaje kobieta.gazeta.pl. Potrzebujemy kubka napełnionego do połowy wodą oraz monety.

Kubek umieszczamy w zamrażarce, a gdy znajdująca się w nim woda zamarznie, na górze kładziemy monetę. Taki kubek z monetą zostawiamy i sprawdzamy po wyjeździe.

Istotne jest położenie monety. Jeśli moneta znajduje się w tej samej pozycji, co przed wyjazdem, wszystko jest w porządku. Jeśli jednak moneta jest zanurzona w lodzie, oznacza to, że podczas naszej nieobecności doszło do przerwy w dostawie prądu.

Jeśli lodówka przestała chłodzić, oznacza to, że znajdujące się w niej produkty mogły się zepsuć. Spożywanie odmrożonego i ponownie zamrożonego jedzenia nie jest dobre dla naszego zdrowia. W takim przypadku lepiej je wyrzucić niż ryzykować zatrucie pokarmowe.

Przed wakacjami najlepiej jest ograniczyć ilość produktów zostawionych w lodówce. Ważne jest także wyczyszczenie półek z resztek jedzenia.

Można również przełączyć lodówkę na tryb wakacyjny – sprawia on, że w chłodziarce zostaje wyłączone pełne chłodzenie, a zamrażarka działa normalnie. Pozwala to znacznie obniżyć zużycie energii i zapłacić niższe rachunki za prąd.

