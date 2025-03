Monstera to jedna z najpopularniejszych, a jednocześnie bardzo drogich roślin doniczkowych, której ozdobne, głęboko powcinane liście dodają wnętrzom tropikalnego uroku. Jednak, jak każda roślina, monstera może być podatna na choroby i osłabienie. Żółknięcie liści to ewidentny sygnał, że coś jest nie tak. Najczęstsze przyczyny pojawiania się żółtych liści u monstery to nadmierne podlewanie, które prowadzi do gnicia korzeni i pierwszych oznak żółknięcia liści. Co możesz z tym zrobić?

Reklama

Spis treści:

Jedną z najczęstszych przyczyn żółknięcia liści monstery jest nadmiar wody lub jej nieprawidłowe odprowadzanie, a więc zbyt mocno ubita ziemia albo brak warstwy drenażu. Monstera nie toleruje zastoju wody w doniczce - jej korzenie potrzebują dostępu do powietrza.

Zbyt częste podlewanie prowadzi do gnicia korzeni, a pierwszym objawem jest właśnie żółknięcie liści. Aby sprawdzić, czy przyczyną problemu jest nadmierna wilgoć, dotknij ziemi na głębokości kilku centymetrów. Jeśli jest stale mokra, ogranicz podlewanie.

Niestety zbyt rzadkie podlewanie także może prowadzić do żółknięcia liści. Monstera potrzebuje regularnego dostępu do wody, jednak przed każdym kolejnym podlaniem warto upewnić się, że gleba zdążyła przeschnąć. Najlepiej podlewać ją wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi jest sucha na głębokość około 2-3 cm.

Monstera najlepiej rośnie w miejscach o rozproszonym świetle. Jeśli stoi w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym, jej liście mogą żółknąć, a nawet ulegać poparzeniom. Żółte liście o suchych, brązowawych brzegach to często wynik właśnie nadmiaru światła. Warto wtedy przenieść roślinę w bardziej zacienione miejsce.

Z drugiej strony monstera potrzebuje też odpowiedniej ilości światła, by prawidłowo rosnąć. W zbyt ciemnych pomieszczeniach jej liście mogą blaknąć, a ich kolor zmieniać się na żółty. Monstera najlepiej rozwija się w jasnych, ale nie bezpośrednio nasłonecznionych miejscach - na przykład kilka metrów od okna.

Żółknięcie liści może być też efektem braku ważnych składników odżywczych, takich jak azot, magnez czy żelazo. Azot jest szczególnie ważny dla utrzymania intensywnego zielonego koloru liści. Warto regularnie nawozić monsterę, stosując nawóz do roślin zielonych, który zapewni jej wszystkie potrzebne mikro- i makroelementy.

Monstera pochodzi z tropikalnych lasów deszczowych, gdzie panuje wysoka wilgotność powietrza. W warunkach domowych, szczególnie zimą, gdy powietrze jest bardziej suche, liście monstery mogą zacząć żółknąć. Rozwiązaniem może być częstsze zraszanie liści lub ustawienie doniczki na podstawce z wodą i kamykami, co podniesie wilgotność powietrza wokół rośliny.

Żółknięcie liści może być także sygnałem problemów z korzeniami, np. gdy doniczka jest za ciasna i korzenie nie mają miejsca na rozwój. Warto wtedy pomyśleć o przesadzeniu rośliny do większej doniczki, co pozwoli korzeniom prawidłowo się rozwijać i pobierać składniki odżywcze.

fot. Żółte liście monstery/Adobe Stock, Ondej

Aby uniknąć żółtych liści, kluczowe jest umiarkowane podlewanie monstery i kontrolowanie wilgotności ziemi przed każdymi kolejnymi podlewaniami. Roślinę warto ustawić w miejscu o rozproszonym świetle, jednak z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, a także regularnie nawozić nawozem dla roślin zielonych co 2-4 tygodnie w okresie wiosenno-letnim.

Warto wybierać nawóz, który dostarcza azotu i innych składników wspierających intensywny zielony kolor liści, aby roślina mogła zdrowo się rozwijać. Zimą, gdy monstera przechodzi w stan spoczynku, można ograniczyć nawożenie lub z niego zrezygnować, aby nie obciążać jej niepotrzebnie.

Dodatkowo, jeśli powietrze jest suche, dobrze jest zraszać liście lub ustawić roślinę na podstawce z wodą, co zwiększy wilgotność. Możesz też raz w tygodniu postawić całą doniczkę w wannie lub pod prysznicem i zraszać chłodną wodą przez kilka minut.

Kiedy zauważysz, że liście monstery zaczynają żółknąć, najpierw spróbuj ustalić przyczynę problemu. Przeanalizuj, jak często podlewasz roślinę, jakie ma warunki świetlne oraz kiedy ostatni raz była nawożona.

Jeśli problemem jest nadmiar wody, ogranicz podlewanie i pozwól ziemi konkretnie przeschnąć przed kolejnym podlaniem. W przypadku niedoboru składników odżywczych zastosuj nawóz bogaty w azot, który wspiera zdrowy wzrost i zielony kolor liści.

Zeschnięte, całkowicie żółte liście najlepiej usunąć, ponieważ roślina poświęca energię na podtrzymanie nawet tych obumarłych części. Nie ma też sensu ich trzymać na siłę. Regularne usuwanie takich liści pomaga skupić monsterze zasoby na wzrost nowych, zdrowych przyrostów. Należy to robić delikatnie, używając czystych narzędzi, aby uniknąć ewentualnych zakażeń.

Jeśli przyczyną żółknięcia są problemy z korzeniami - na przykład wskutek przelania - warto wyciągnąć monsterę z doniczki i sprawdzić stan systemu korzeniowego. Zgniłe, miękkie korzenie należy ostrożnie przyciąć, a roślinę posadzić na nowo w przepuszczalnym podłożu, które zapewni lepszy drenaż. Można również dodać do gleby odrobinę perlitu lub keramzytu, które wspomagają wentylację korzeni i zapobiegają zastojowi wody.

fot. Jak uratować monsterę, której liście zżółkły/Adobe Stock, sweetlaniko

Reklama

Czytaj także:

Czy montera jest trująca?

Czarne plamy na monsterze

Zielone kwiaty doniczkowe